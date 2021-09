Vox cuestiona celebrar la comisión de delitos de odio en una semana "ridícula" tras la denuncia de la agresión homófoba

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha calificado de "muy serio y muy triste" la denuncia falsa de una agresión a una persona LGTBi en Madrid y ha cuestionado la conveniencia de celebrar la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio en una semana que ha calificado de "ridícula".

"Es un tema muy serio y muy triste; hay una persona que ha hecho mucho daño en general a los gays, a la nación porque ha disparado tres días de insultos, de amenazas, de acusaciones muy graves que han generado mucha crispación", ha explicado Espinosa de los Monteros en una entreevista en RNE recogida por Europa Press.

El dirigente de la formación ha lamentado que "mucha gente haya quedado retratada al estar, durante días, intentando atribuir a Vox la responsabilidad de un delito tan espantoso y como el que ocurrió con el caso Samuel que luego se demostró que el crimen no tenía nada que ver con la homofobia".

Asimismo, el portavoz parlamentario ha criticado que ayer se celebrarán manifestaciones "cuando se sabía que todo era mentira", pese a lo que "salieron a acusar a Vox, a la mitad de España que no piensa como la izquierda, de un crimen que nunca existió".

Ante estos hechos, Espinosa de los Monteros ha cuestionado la conveniencia de celebrar este viernes la comisión de seguimiento del plan contra los delitos de odio, en una semana que ha calificado de "ridícula". "No estoy muy seguro de que esa reunión se de, pero si se da, no creo que ésta sea la semana, porque está siendo una semana un poco ridicula", ha explicado el dirigente político.

El portavoz parlamentario ha recordado, en este sentido, que esta es "la semana en la que dos lesbianas han acusado en redes sociales a un local de expulsarlas por su condición sexual y luego en los videos se demuestra que es todo mentira, y en la que se ha acusado a unos cuantos de ser responsables de un crimen atroz que no existía".

Espinosa de los Monteros ha reconocido que su formación esta "rompiendo consensos", pero se ha referido concretamente a los "consensos progres", porque ha recordado que "la diversidad también incluye la diversidad de opinión que hay que respetar".

"Por supuesto que aquí todos respetamos la diversidad de credo, cultura, sexo, eso no está en cuestión, lo que está en cuestión es la diversidad de opinión, porque aquí solo se puede pensar como piensa la izquierda o el separatismo y todo lo demás es romper el consenso", ha añadido.

Para Espinosa de los Monteros, "toda España está de acuerdo en que todos los españoles deben ser iguales ante la ley, que no se puede discriminar a nadie por su orientación sexual o que no se puede agredir a nadie sin ningún motivo, pero si lo que se dice es que hay que ceder ante ciertos lobbies, yo creo que no, el poder criticar a esos lobbies LGTB o feministas no rompe la estabilidad constitucional".

Para el dirigente de la formación que preside Santiago Abascal, hay incluso personas LGTBi que no se "ven representados por la izquierda" y están empezando a votar a Vox. "Cada vez hay más homosexuales que viven en barrios donde se ven amenazados y están viendo que esa izquierda no les representa y esa izquierda empieza a temer que esos homosexuales empiecen a votarnos a nosotros, porque esa izquierda, que llenan sus barrios de personas intolerantes que vienen con culturas incompatibles, ahora pretenden capitalizar su voto", ha explicado.

Espinosa de los Monteros ha expresado su condena a "toda la violencia, homófoba, contra la mujer, contra los niños..." y ha asegurado que "la condena de toda la violencia individualmente, caso a caso, debería ser consenso de todos". Asimismo, ha advertido que Vox demandará a todos los que atribuyan a la formación cualquier relación con la violencia.