Vox Andalucía: "Juanma Moreno no ha hecho absolutamente nada por acabar con la inmigración ilegal"

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para denunciar la invasión migratoria que sufre Almería y señalar que en los últimos días han llegado a las costas almerienses 361 inmigrantes ilegales.

Rodrigo Alonso ha denunciado cómo los inmigrantes ilegales, que "llegan a España con un salvoconducto permitido por las autoridades" son puestos en libertad pasadas 72 horas de su ingreso en el CATE, según una nota de este partido.

"El Gobierno de Juanma Moreno no cumple el acuerdo alcanzado con Vox para combatir la inmigración ilegal. No ha hecho absolutamente nada para acabar con la llegada de ilegales. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen medios humanos ni materiales para atender esta invasión migratoria", ha aseverado el parlamentario almeriense, que ha explicado cómo solo este fin de semana han salido del CATE de Almería más de 100 ilegales que acaban en la calle sin control alguno.

Alonso también ha detallado cómo el Gobierno de la Junta de Andalucía utiliza los albergues de Inturjoven para acoger a los menas que posteriormente se escapan. "La Junta utiliza centros destinados a nuestros jóvenes para acoger a los menas", ha indicado.

Sobre la aparición de ocho cadáveres en las costas almerienses, el portavoz adjunto de Vox ha culpado a los partidos que promueven el "efecto llamada". "Todos los partidos menos Vox son culpables de provocar un efecto llamada".

Ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de "engañar" y "estafar" a los andaluces al incumplir los pactos firmados con Vox.

El diputado almeriense ha explicado que debido a esos incumplimientos, "se ha quebrado la confianza" con el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. "Por todos es sabido la política que se quiere llevar desde Vox. Actualmente estamos muy alejados de la posición del Gobierno de la Junta de Andalucía. Si no cumple con los acuerdos, es evidente que no Juanma Moreno no tendrá el apoyo de VOX".

Alonso se ha mostrado crítico con la reunión de Juanma Moreno con Ximo Puig.

El portavoz adjunto ha lamentado que el presidente de la Junta se reúna con alguien que "discrimina el español" en la Comunidad Valenciana, recordando que la Junta tiene pactado con VOX poner en marcha una línea de subvenciones para los andaluces que sufren discriminación lingüística en zonas como Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco.

"Hay dos maneras de obtener ingresos. Una exigiendo lo que al sur de España le corresponde y otra acabando con los gastos superfluos, despidiendo a los enchufados, no a los trabajadores en general, sino a los enchufados del PSOE. Hablamos de chiringuitos, de enchufados, de gasto superfluo. Se prometió a los andaluces que se acabaría con el cortijo del PSOE y no se ha hecho nada", ha concluido.