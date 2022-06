Vox se alegra de que la Comunidad de Madrid lleve a los tribunales el "adoctrinamiento" en las aulas

Pide que no solo se extienda a Bachillerato y se haga también con el "adoctrinamiento" LGTBI en los colegios

El portavoz adjunto de Vox en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, se ha alegrado este martes de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaya a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Gobierno central por el real-decreto del currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la LOMLOE, conocida como 'Ley Celaá'.

"Llevamos denunciando el adoctrinamiento en las aulas desde hace mucho tiempo y nos alegra de que Ayuso tome esta bandera. Querer imponer la ideología climática son casos de adoctrinamiento muy claros y nos parece muy bien que lo recurra, lo que no entendemos es por qué no lo extiende a otras etapas educativas, no solo a Bachillerato", ha sostenido Henríquez de Luna en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

En este punto, ha afeado a la Comunidad que solo vea "la paja en el ojo ajeno y no en el propio", como ocurre, a su parecer, con las leyes LGTBI que "permiten el adoctrinamiento en los colegios".

Para el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, "la izquierda de este país ha convertido la educación en un instrumento absolutamente insustituible para su política de adoctrinamiento" y pretenden convertir a España "en algo bastante peor", bajando "de manera escandalosa el nivel de exigencia y regalar los aprobados".

"Entiendo que la izquierda esté molesta porque el PP y Ayuso no esté dispuesta a callarse y permitir todas las tropelías que quiere hacer la izquierda desde el punto de vista educativo", ha lanzado.