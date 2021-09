Vox acusa al Gobierno de silenciar el atropello de Murcia para "ocultar" que llegó a España como 'mena'

Vox ha acusado este lunes al Gobierno de silenciar el atropello en el que fallecieron dos personas en Torre Pacheco (Murcia) el pasado día 17 para "ocultar" que su autor llegó a España como menor extranjero no acompañado y estuvo "dando vueltas" por el sistema tutelar español.

En rueda de prensa, el eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha denunciado el "terrorismo informativo" que hace que "oculta" este ataque, que "siguió el esquema del terrorismo yihadista" y el mismo procedimiento que atentados anteriores en Niza, en Estocolmo, en Londres o el de Las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017.

"A pesar de ser el mismo procedimiento, el Gobierno no ha activado los órganos responsables del terrorismo ni la Comisión de Seguridad Nacional", ha criticado. "Quizá no conviene hablar de terrorismo yihadista, no conviene decir que entró como 'mena' y que ha estado dando vueltas por el sistema tutelar español que es un desastre, un pozo sin fondo de chiringuitos y de comisión de delitos", ha sugerido.

Para Vox, este es un ejemplo más de la necesidad de "proteger" las fronteras españolas y dotar a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de todos los medios para garantizarlo; además de combatir a las mafias que "están llenando el Mediterráneo de muertos" y las ONGs que "colaboran" con ellas.

La Audiencia Nacional, que ha abierto diligencias para investigar si el atropello fue un atentado yihadista, avanza en esta hipótesis después de analizar las notas halladas en el vehículo, tras saber que el presunto terrorista se rasuró antes de perpetrar el atropello y tras conocerse por testigos que realizó el símbolo de la unicidad.

Además, se conoce que el individuo acudió a una mezquita previamente, aunque no se descarta que el autor del ataque sufriese algún tipo de enfermedad mental y que no tuviese relación alguna con el terrorismo.