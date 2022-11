El voluntario del Mundial de Qatar que se ha vuelto viral por su trato con los turistas: "Mi hermano..."

Este mes de noviembre, sin duda, lo recordaremos por ser el del Mundial de fútbol de Qatar...Y no solo por el país que lo emplaza, sino por hacerse atípicamente durante el otoño, o por la goleada que metió España siendo su mejor resultado en un Mundial en el primer partido.

Y eso es solo lo que ocurre de puertas para adentro, pero, imagínate todo lo que está pasando fuera del estadio y que es digno de comentar también. Una de esas cosas es el hombre más viral de todo el Mundial que está triunfando entre todos los aficionados que han ido, y en todas las redes sociales.

Y es que él es un voluntario que está corriendo como la pólvora en todas las redes, porque se ha hecho de lo más famoso solo con dos palabras: "Metro Way", o sea, el camino del metro. Está a las inmediaciones de los estadios, y ayuda a todos los turistas a encontrar su camino de vuelta a casa.

Esas dos palabras se han vuelto tan famosas, que son muchos los aficionados que van expresamente hasta ahí para charlar con él, hacerse fotos, imitar sus palabras o incluso cocinar con él. ¡Todo un fenómeno de las redes sociales!

El mensaje viral por el Mundial de Qatar

Además de hacer muchos planes tanto con amigos como con familia para sentarse frente a la pantalla y disfrutar de cada partido. Es por esto por lo que, al no conocer los horarios con más antelación, mucho han tenido que aplazar citas o planes al priorizar el Mundial.

Esto es lo que le ha pasado a una joven, que no ha dudado en compartir su situación desde sus redes sociales. La tuitera ha publicado la conversación con su mejor amigo, quien le prometió regalarle su presencia por su cumpleaños. Sin embargo, parece que el joven ha cambiado de opinión al haberle surgido un plan mejor, que para él es ver el fútbol.

Tal y como se puede leer en la mencionada conversación, un encuentro por el Mundial ha descartado el cumpleaños de ella. "¿Te acuerdas que te dije que te iba a regalar por tu cumpleaños mi compañía, no?", se puede leer en el primer mensaje. Ella le contestó que sí, que recordaba su trato. A pesar de ello, su amigo le confesó que igual había un cambio de planes y no iba a poder hacerlo.

"Me da que no te voy a regalar ni eso. Hay octavos del mundial el día de tu cumpleaños", le explicaba el joven a su amiga, haciendo que ella perdiese los nervios al alucinar por ver cómo prioriza el Mundial ante su cumpleaños. "Sergio, vete a la mierda", reaccionaba ella indignada.

Ante esto, él se justificó diciendo que ella cumple años una vez al año, mientras que el Mundial se hace cada cuatro años: "Lucía, cumples una vez al año. El Mundial es cada 4". "¿Cómo no me vas a hacer caso ni en mi cumpleaños por un partido?", preguntaba ella sin dar crédito, dado que no podía entender a su amigo.