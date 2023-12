El volcán de La Palma emitió el doble de CO? en 86 días que Canarias en todo 2020

La erupción volcánica de La Palma emitió a la atmósfera, en apenas 86 días, cerca de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO?), prácticamente el doble de lo generado por toda la actividad humana en Canarias durante el año 2020, que se situó en los 13,8 millones de toneladas.

Es lo que apuntan en un estudio publicado en la revista científica Communications Earth & Environment científicos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y de la Universidad de Manchester, entre otras entidades investigadoras.

De este modo, los científicos calculan que se pudo emitir 28 ± 14 millones de toneladas, esto es, 14 en el escenario más conservador y 42 millones de toneladas en el escenario más extremo.

"Se cree que los magmas máficos alcalinos que forman islas oceánicas intraplaca están fuertemente enriquecidos en CO? debido a un bajo grado de fusión parcial de fuentes enriquecidas del manto. Sin embargo, hasta ahora, dicha riqueza de CO? no se había verificado midiendo la desgasificación de CO? durante una erupción subaérea", ha explicado a través de sus redes sociales Involcan.

Esta observación también sugiere que a lo largo de la historia terrestre, la formación de islas oceánicas puede haber contribuido significativamente al ciclo geológico del carbono, según las conclusiones del estudio.

"Así, durante la formación submarina inicial de La Palma, habría habido emisión sustancial de volátiles al océano, seguida de una descarga subaérea una vez que la isla salió a la superficie", se añade en las conclusiones de la investigación.

Por otra parte, también se apunta en el estudio que La Palma tiene una altura máxima de 6423 metros desde el fondo del océano hasta la cumbre y es, por tanto, uno de los edificios volcánicos más altos del planeta.

"En total, su total volumen submarino se estima en 3300 km³ desde el punto de vista topográfico", detallan los científicos.