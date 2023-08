Vivi Di Domenico confiesa que esperó que Julio Iglesias Jr fuera a buscarle tras la pelea que terminó con su relación

MADRID, 11 (CHANCE)

Hace dos meses desde que el cantante terminara su relación con la brasileña y recientemente veíamos las primeras imágenes que confirmaban que ha recuperado la ilusión junto a la modelo Ariadna Romero. Hoy, veíamos a Vivi Di Domenico por videollamada en Y ahora Sonsoles hablando sobre cómo terminó su relación.

La pareja tuvo una fuerte discusión, la primera de tal magnitud, que tuvo lugar cuando Vivi se encontraba enferma y Julio Iglesias Jr decidió mantener sus planes y acudir a una fiesta con la que se había comprometido. Comentaba cómo a ella le habría gustado que se quedara a su lado, cuidándole hasta que se encontrara mejor pero no sucedió.

Tras ocurrir esto, se dio cuenta que había priorizado la vida del cantante sobre la suya, olvidándose de dedicarse tiempo a sí misma y a los suyos. Sin pensárselo dos veces, recogió sus cosas y viajó hasta México, donde pudo recuperar el tiempo perdido con sus familiares y amigos mientras esperaba recibir algún mensaje de su parte para arreglar su relación.

Mientras esperaba, le llegaron las imágenes de Julio junto a la modelo con la que ahora comparte su vida y eso fue la confirmación de que su historia tenía punto y final. "Regresé, pensé que me iba a buscar y luego me mandaron este vídeo. Ya no había vuelta hacia atrás, ya no hemos hablado, de hecho" comentaba durante la conexión en directo.

Antes de terminar su intervención, dedicaba unas bonitas palabras a la familia del cantante. Recordaba a Isabel Preysler como una "madre increíble" que siempre le ha tratado de buenas maneras. También hablaba de la buena relación que tenía con los hijos de Ana Boyer aunque admitía que desde que terminaron la relación, no ha tenido ningún tipo de contacto con ellos.