Vivas: si no llega a venir aquí el Estado habrían entrado 15.000 personas más

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha dicho hoy que si el Gobierno central no hubiera intervenido en la crisis migratoria "habrían entrado en la ciudad otras 15.000 personas más que estaban dispuestas a entrar".

Así lo ha dicho en la sesión plenaria de hoy el presidente ceutí, quien ha manifestado que "si aquí no viene el Estado, no estaríamos celebrando este pleno porque hubiera sido imposible, porque teníamos 12.000 personas y había otras 15.000 personas dispuestas a entrar. Aquí había, efectivamente, una invasión y esa invasión la paró el presidente del Gobierno, y tiene todo mi reconocimiento".

Por este motivo, ha comentado que "el enemigo en política no existe nunca pero no existe cuando se trata de defender a la patria, donde hay que ir todos a una y yo salí la mañana del martes, para defender a Ceuta y a España, en todos los medios de comunicación nacionales y no me dolieron prendas a la hora de reconocer lo que estaba pasando".

En este sentido, ha dicho que en su actuación se sintió "respaldado por todos los miembros de esta Asamblea (formada por PP, PSOE, Caballas y MDyC), con una excepción, la de Vox, porque estaba en otra cosa: en incendiar Ceuta a mayor gloria de su populismo retrógrado y trasnochado".

En su opinión, "queremos la unidad para defender la convivencia de Ceuta, porque sin convivencia Ceuta no tiene futuro, mientras que Vox quiere enfrentar a Ceuta, incendiar a Ceuta, quieren decir que hay una parte de Ceuta que sobra", ha señalado en relación a la actitud de los cuatro diputados de Vox en la Asamblea, que no firmaron la declaración institucional contra lo que estaba pasando.

"Aquí no sobra nadie, nada más que sobran los violentos y hace falta unidad para defender la españolidad, la convivencia, la confianza, para defender a Ceuta y España porque España no es Vox. España, afortunadamente, es una España diversa, plural, acogedora. Esto es España y Ceuta es España", ha añadido. EFE