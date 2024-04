Vivas: "Ceuta no puede convertirse en un macrocentro de acogida y encierro de menores"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha considerado este viernes que esta ciudad autónoma no puede convertirse en un macrocentro de acogida y encierro de menores migrantes, y ha asegurado que la situación es ya insostenible desde cualquier punto de vista.

Durante su intervención en el debate sobre el estado de la ciudad, Vivas ha señalado que es justo y necesario que ante este fenómeno migratorio exista la solidaridad interterritorial.

Ceuta, en su opinión, está en una situación límite, de verdadera emergencia", y para ello ha recabado la implicación y ayuda de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.

El presidente ha abogado por socorrer la emergencia y establecer mediante una ley el traslado obligatorio de menores a la península cuando las capacidades de la ciudad estén desbordadas, como ocurre en la actualidad.

Ha añadido que Ceuta no se puede permitir, no se merece otra cosa y nunca vamos a traicionar el principio de lealtad institucional, pero tampoco vamos a dejar de denunciar los casos en que dicha lealtad no sea recíproca.

El Gobierno ceutí, ha continuado, ha visto como "positivo" la propuesta trasladada en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en la sede del Imserso en Madrid consistente en el traslado de 300 menores desde Canarias y 100 desde Ceuta.

El Gobierno autonómico ha señalado que sería "necesario" ampliar la cifra de traslados desde Ceuta, teniendo en cuenta que esta autonomía debería tener un máximo de 130 menores acogidos en situaciones de emergencia y en la actualidad tiene censados a 295 a raíz de las últimas entradas a nado que se han producido desde el territorio marroquí.

Las entradas de menores a Ceuta han aumentado un 560 % en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que ha generado un colapso en su atención.