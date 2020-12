El virólogo García Sastre: "Todos debemos ponernos la vacuna, hay que ser responsables"

Adolfo García Sastre, médico y virólogo en el hospital Monte Sinaí de New York, se muestra optimista con las vacunas contra la COVID-19 y apela a que todos "debemos ponernosla, aunque no sea obligatoria, porque debemos ser responsables". "Si conseguimos la inmunidad del rebaño, el virus será circulatorio en los humanos, pero no tendremos síntomas".

Debido a la configuración del virus, a su juicio "es fácil de contener con una vacuna, por lo que es responsabilidad de cada uno que alcancemos una solución en la primavera del año 2021".

En su intervención en el ciclo organizado por Fedeto, ha destacado su confianza en las distintas vacunas "que alcanzan un 95% de efectividad, que es muchísimo cuando hablamos de vacunas". Sobre los medicamentos "confía en que haya más medicamentos, además de los que hay hasta ahora, que no son muchos", ha informado Fedeto en nota de prensa.

Respecto a la inmunidad que ofrece la vacuna, García Sastre entiende que "es mejor tener una vacuna que te garantice un año de inmunidad a no tenerla; tiene muchos anticuerpos, por lo que serán más duraderas, pero aún no sabemos todo sobre su inmunidad".

En cuanto a si una persona que haya pasado la enfermedad debería ponerse la vacuna, el doctor entiende que "es lo mejor, porque aunque tenga anticuerpos propios, la carga de los mismos que aporta la vacuna es muy superior".

Ha recordado que la vacuna es doble y que se ha probado en más de 30.000 personas con unas efectos más que positivos. "Tan sólo se han dado incidencias en personas que tenían un alto índice de alergias de algún tipo, pero muy alto. En esos casos hay que observarles durante las primeras horas, si hay una reacción aplicar el medicamento oportuno, y no habría más problemas", apunta Sastre.

A su entender, "cuantas más vacunas haya, más vidas se salvarán" y ha cifrado en 16 mil millones de vacunas las que se necesitan a nivel mundial. "Es necesaria la vacunación generalizada para evitar la pandemia".

ENTREGA DE GALARDONES

Al finalizar se han entregado dos galardones empresariales. El primero ha sido para los profesores, por su labor para que la educación pudiera seguir desarrollándose durante la pandemia.

En representación de Cofarta lo ha entregado el presidente de Fedeto, Ángel Nicolás, a Javier López López, profesor del Colegio Maristas Santa María de la ciudad de Toledo.

También se ha entregado el galardón a la Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha, por su labor de interlocución regional del colectivo de empresarios autónomos en la región.

Ha entregado el galardón el director de Empresas de Caixabank en Castilla-La Mancha, Justo Gutiérrez, a Sonia Gómez, autónoma del sector de Guías de Turismo en la provincia de Toledo.