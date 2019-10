'GH VIP 7': Gianmarco le propone a Adara que se cambie de cama

MADRID, 31 (CHANCE)

Adara y Gianmarco están siendo los principales protagonistas de estas semanas en GH VIP 7. Si ella ya lo estaba siendo por su carácter incansable y luchador contra todos los concursantes del reality, ahora, su carpeta con el italiano está dando mucho de qué hablar. Aunque la participante todavía no ha dicho nada en cuanto a sus sentimientos hacia su amigo, el modelo se ha encargado de que toda la casa sepa que algo está pasando entre los dos ya que le ha confesado a Antonio David y muchos otros más, la preocupación que tiene por su 'amistad'.

Esta madrugada, Adara y Gianmarco han protagonizado una conversación que nos ha dejado con la boca abierta y es que los dos estuvieron distanciados durante todo el día de ayer y cada uno tiene versiones distintas de por qué ocurrió eso. La concursante asegura que no tiene la mayor importancia y que será por culpa de la prueba general que tienen que realizar. Sin embargo, el italiano asegura que Hugo Castejón está malmetiendo entre ellos dos y que no quiere que dejen de tener esa bonita relación por culpa del que puede que sea el repescado.

Además, Gianmarco ha asegurado que no sabe qué le esta pasando: "Esta casa me está volviendo loco". Una conversación con muchos silencios interminables que se zanjaba cuando el modelo se metía en la cama. Horas más tarde, el concursante se levantaba al servicio y volvía al mismo sitio y ahí, se producía el segundo diálogo.

Lo cierto es que es bastante complicado de descifrar ya que el italiano no tenía el micrófono puesto pero parece ser que Adara no entiende que le pasa a su amigo y este, continuamente le hace referencia a la relación tan bonita que tienen. No sabemos si es que Adara se quiere hacer la tonta y no quiere asumir que al menos Gianmarco tiene sentimientos hacia ella o simplemente, lo que sienten cada uno es diferente. El caso es que el concursante terminaba la conversación diciéndola: "Adari, mañana te cambias de cama" y ella le decía: "Vale".

Tendremos que esperar a que pasen los días y a que llegue esta noche para saber exactamente qué es lo que quiere el italiano, si desea que Adara se meta en su cama o que se vaya a otra diferente para no dormir juntos porque está viendo que está empezando a tener sentimientos fuertes hacia ella.