Violencia machista, educación, trata o igualdad en la cultura, temas de la reunión entre feministas y Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, han mantenido este jueves una reunión con una veintena de asociaciones por la igualdad de género, en la que han tratado temas como la violencia machista, la educación, la trata de mujeres y niñas o fomentar la perspectiva de género en la cultura.

"Sánchez quería que fuera un diálogo en el que le pudiéramos trasladar las preocupaciones y nuestras propuestas para incorporarlas a su propio programa, de cara a iniciar rondas de contactos con las distintas fuerzas políticas", ha señalado a Europa Press la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

En el ámbito de la violencia de género, las asociaciones han trasladado a Sánchez su preocupación por el "repunte" de mujeres asesinadas. "Esto tiene que ver con la banalización de la violencia de género de algunas fuerzas políticas", ha dicho.

Sánchez, según ha afirmado Besteiro, ha subrayado que las asociaciones feministas eran las primeras con las que iniciaba la ronda de reuniones porque el eje de su partido "es la igualdad y el feminismo por encima de todo" y lo iban a mantener como "uno de los ejes prioritarios".

En la reunión, las organizaciones han criticado que la formación de los jueces en el proceso de género se ha diseñado "sin contar con la sociedad civil ni ningún tipo de expertos", sino que va a ser una formación "muy interior". "Ese no era el objetivo", ha precisado Besteiro.

Respecto a la educación, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas ha destacado que le han trasladado al presidente del Ejecutivo en funciones su preocupación por las niñas que estudian carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que es donde, a su juicio, "va a estar el futuro".

Asimismo, las asociaciones feministas han demandado una Ley Integral y Específica contra la Trata y han mostrado su preocupación "ante posibles pactos con organizaciones que no condenan lo que tiene que ver con la prostitución", según ha apuntado Besteiro.

Por último, han hablado sobre la importancia de la perspectiva de género en el ámbito de la cultura y de los problemas de financiación de las mujeres empresarias a la hora de abrir sus negocios. "Ha sido una reunión muy completa, veremos si cuando se forme Gobierno valoran nuestras propuestas", ha sentenciado Besteiro.

MUJERES REFERENTES EN CINE Y TELEVISIÓN

En concreto, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), ha pedido al presidente del Gobierno políticas que reviertan la representación más baja de las mujeres en los puestos de dirección, producción y guión en el cine, las series y la televisión para evitar mostrar una "mirada sesgada".

"Si no hay películas hechas por mujeres estamos mostrando a la sociedad una mirada sesgada, no decimos que no sea válida, pero hay que contar también con la mirada de las mujeres. Si tuviéramos referentes en televisión y cine que no fueran patriarcales, la sociedad acabaría por no ser patriarcal", ha indicado a Europa Press la presidenta de CIMA, Cristina Andreu.

Las mujeres cineastas, que han estado representadas en la reunión de esta mañana por la vicepresidenta de CIMA, Virginia Llagüe, consideran que "no se está cumpliendo la ley de igualdad" pues, tal y como refleja el informe CIMA 2018 sobre 'La representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico', los largometrajes dirigidos por mujeres cuentan con un 50% menos de monto económico al de sus compañeros directores, lo que les dificulta llegar a los cines.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (FAKALI), que también ha estado presente en la reunión con Sánchez y Calvo, ha reivindicado la visibilización de la mujer gitana y ha pedido "sensibilidad" al Gobierno al aplicar las políticas de género.

"FAKALI, en su línea de trabajo de promoción y visibilización de la mujer gitana ha expuesto la necesidad de que los poderes públicos se impliquen en una mayor sensibilidad a la hora de aplicar las políticas de género", subraya la asociación en un mensaje publicado a través de Twitter, tras la reunión mantenida este jueves.

UNA LEY CONTRA LA GESTACIÓN SUBROGADA

Por su parte, 'Stop vientres de alquiler' ha pedido al presidente del Gobierno en funciones "una ley contra la gestación subrogada" para que "no se siga permitiendo que sigan entrando por la puerta de atrás bebés registrados".

La portavoz de la asociación, Nuria Coronado, ha explicado que han trasladado esta petición a Pedro Sánchez y Carmen Calvo con el fin de que "no se comercialice con los cuerpos de las mujeres". "Ya se nos prostituye de una manera para que ahora se nos quiera prostituir en nuestros cuerpos", ha apostillado Coronado en declaraciones a medios a la salida de la reunión.

Además, ha indicado que, junto al resto de asociaciones de mujeres, han pedido que "la igualdad esté transversalmente en las políticas", algo en lo que han coincidido Sánchez y Calvo, según 'Stop Vientres de Alquiler'.

"Han dicho que ellos van a seguir luchando para que estemos presentes y seamos actrices de una política que hasta hace poco no estaba en la agenda", ha subrayado la portavoz de la asociación, al tiempo que se ha manifestado "muy contenta" de que se les escuche.

En representación de la Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituída (APRAMP), ha acudido a la reunión su presidenta, Rocío Nieto, quien ha defendido la necesidad de impulsar una Ley Integral contra la Trata y en que se hagan protocolos de actuación comunes en todas las Comunidades Autónomas.

"Sánchez ha apuntado todas estas peticiones sobre violencia y mujer para incorporarlas a su programa. Eso es importante y otros partidos también deberían hacerlo", ha explicado Nieto.

En la reunión han participado una veintena de colectivos, incluida la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Ahige). También la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), la Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable (AMES) y CERMI Mujeres.

Asimismo, han acudido la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), la Comisión de Investigación para los Malos Tratos a Mujeres, Enclave Feminista, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas (Fakali), Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas Profesionales y Empresarias (FEDEPE), la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) y la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Completan la lista Feminicio, Mujeres Opañel, la Red Feminista de Derecho Constitucional, Stop Vientres de Alquiler, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Unión de Asociaciones Familiares y Women in a Legal World.