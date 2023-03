Un vínculo de confianza con tu perro contribuye a mejorar su bienestar y su salud a nivel holístico

Siempre es el ser humano el que elige al perro que desea tener como compañero de vida. Si fueran los perros los que pudieran elegir a sus educadores, ¿existiría siempre ese match? Esta reflexión ha sido uno de los temas centrales abordados durante el encuentro ‘Quiérele sin límites’ de Boehringer Ingelheim celebrado hoy en Madrid, donde se ha presentado el nuevo antiparasitario en comprimidos masticables FRONTPRO®.

Quim Gutiérrez, actor y embajador del encuentro, ha reflexionado sobre la necesidad de proporcionar al educador del perro cada vez más formación e información sobre la salud de su mascota a nivel holístico, que va desde “su bienestar emocional, higiene, cuidados, manejo de enfermedades, hasta la empatía sobre sus necesidades”, señalaba Quim, a lo que añadía que, para él, lo realmente difícil es “encontrar y discriminar entre la información que vale para tu perro y para ti, de la que no”.

Quim vive con sus dos perros, Vaca y Limón, y cuenta cómo se sintió al decidir tener perros, por primera vez en su vida, a los 40 años. “Me sentí con todas las dudas y la ignorancia y las ganas de hacerlo bien que eso conlleva”. A su juicio, además de contar con los profesionales adecuados para el abordaje de cada perro, como cuidador es fundamental poder dedicarles tiempo. “Yo me he tomado los dos perros como me tomo todo, concienzudamente, intentando hacerlo lo mejor posible y creo que al final se reduce todo a lo mismo, que es dedicar tiempo a las cosas que te importan. No tiene mucho sentido tener perros y llevarlos a cursos y leer muchos artículos, si luego no tienes lo básico, que es tiempo para salir al campo o estar en el piso con ellos, tocándoles, aprendiendo cosas juntos, aprendiendo juegos, que para ellos son cosas que mejoran la convivencia en casa”, explica Quim.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de construir un vínculo de confianza sólido entre perro y cuidador y, a este respecto, Alba Pérez, veterinaria e influencer, CEO de Grupo Vetropia, comenta que “actualmente el mayor problema es entender correctamente el lenguaje canino, interpretarlo de la forma adecuada y que, muchas veces, tendemos a olvidarnos que son perros, no humanos pequeños, y tienen ciertas necesidades de su especie: olfatear, masticar, revolcarse en sitios poco agradables para nosotros, nadar, ensuciarse...”. Por tanto, añade, “debemos aprender a respetar sus necesidades y a entender, sobre todo, que sus necesidades no son las mismas que las nuestras, ya que un vínculo sólido de confianza entre los dos contribuye de forma directa a una mayor salud física y emocional del perro”.

FRONTPRO®, un nuevo antiparasitario

En el aspecto concreto del bienestar, durante el evento se ha puesto de manifiesto el gap que viene a cubrir FRONTPRO®, un nuevo antiparasitario externo en formato comprimido masticable, muy fácil y cómodo de administrar que, por primera vez, se puede adquirir en cualquier tienda de mascotas sin necesidad de receta.

“De FrontPro destacaría su rapidez de acción y su efectividad mantenida, gracias a la molécula a base de isoxazolina de última generación en antiparasitarios, una formulación que, además, ha demostrado que elimina las pulgas antes de que pongan huevos y garrapatas. Pero, por encima de esto, el vínculo afectivo entre educador y perro que permite crear debido a su elevada palatabilidad, ya que sabe a carne y el perro se lo toma sin necesidad de usar trucos ni engaños. Es más, se convierte en un momento agradable, como darle una chuche”, señala Vetropia.

En este sentido, la veterinaria destaca que “es muy importante que los tutores de los perros estén correctamente informados sobre qué pauta de desparasitación interna y externa van a tener que seguir. Adaptándonos nuevamente al entorno y siendo conscientes que, en este caso, hablamos de zoonosis, implicando un riesgo sanitario potencial”.

Elena Gratacós, directora gerente de Boehringer Ingelheim Animal Health España, señala que “FrontPro® es fruto del esfuerzo de la compañía por apostar por la innovación y seguir ofreciendo soluciones que faciliten el bienestar y la salud de las mascotas y sus familias. Frontpro, cuenta con la garantía de la gama FrontLine®, que lleva más de 25 años siendo un referente en innovación en la lucha para desparasitar de pulgas y garrapatas”.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Boehringer Ingelheim Animal Health trabaja en innovación de primera clase para la predicción, prevención y tratamiento de enfermedades en animales. Para veterinarios, dueños de mascotas, granjeros y gobiernos en más de 150 países, ofrecemos una amplia e innovadora cartera de productos y servicios para mejorar la salud y el bienestar de los animales de compañía y el ganado.

Como líder mundial en la industria de la salud animal y como parte de Boehringer Ingelheim, compañía de propiedad familiar, adoptamos una perspectiva a largo plazo.

Las vidas de los animales y los humanos están interconectadas de maneras profundas y complejas. Sabemos que cuando los animales están sanos, los humanos también lo están. Al utilizar las sinergias entre nuestras empresas de salud animal y humana y al ofrecer valor a través de la innovación, mejoramos la salud y el bienestar de ambas. Aquí puedes consultar más información.