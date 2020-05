Villacís sobre la opción de hacer test masivos: "Estamos valorando distintas iniciativas en ese sentido"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado sobre la posibilidad de que el Consistorio realice test masivos de coronavirus a la población, como ocurre en el caso de Torrejón de Ardoz, que están "valorando distintas iniciativas en ese sentido".

"Nosotros estamos valorando distintas iniciativas en ese sentido, Todavía no podemos decir nada públicamente pero estamos valorando distintas iniciativas", ha apuntado a los medios de comunicación durante una visita al parque de El Capricho.

A preguntas de los periodistas sobre si sus palabras implicaban hacer pruebas diagnósticas a toda la población, Villacís ha dicho que "no es exactamente esto" y que comunicarán los detalles de dicha iniciativa de estudio cuando esté cerrada.

La vicealcaldesa ha reivindicado que el Ayuntamiento de Madrid fue de las primeras instituciones en está haciendo test sobre coronavirus a "absolutamente" todos sus empleados, pruebas que están "certificadas" y "cumplen con todas las garantías".

"Si un ayuntamiento como Madrid ha podido hacerlo no entiendo cómo el Gobierno central no ha podido hacerlo. Por cierto, ninguno de esos test han llegado del Gobierno como se habían comprometido a dar", ha apostillado Villacís.

El estudio serológico masivo ante el coronavirus impulsado por Torrejón de Ardoz para toda su población continúa este sábado tras haber registrado en su primera jornada, este viernes, la participación de más de 6.500 vecinos de la localidad.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid autorizó el jueves a Torrejón a realizar el estudio serológico a su población para el cual la administración local ha adquirido 150.000 test, ante lo que el Consistorio señaló que, aunque la participación es voluntaria, es "altamente recomendable".

Diversos ayuntamientos como Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Alcorcón, Pozuelo, Pinto o San Sebastián de los Reyes han solicitado también hacer este tipo de estudios epidemiológicos en coordinación con los servicios sanitarios. Los consistorios gobernados por alcaldes socialistas piden además que estén coordinados por hospitales de referencia o centros de salud.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló sobre los estudios serológicos en ayuntamientos que no tiene mayor "inconveniente" en que se realicen pero ha agregado que "no tiene sentido que testen a toda la población" y ha aconsejado que "no "malgasten" recursos.