Villacís dice que la vacuna da "esperanza" y que se la pondría "aunque llevase el logo del PSOE"

Reitera la necesidad de hacer PCR a las personas que llegan a España, especialmente por Barajas

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que la llegada de la vacuna del Covid-19 es una "muy buena noticia" que hace tener "esperanza" y ha asegurado que se la pondrá "aunque llevase el logo del PSOE" en alusión a la polémica suscitada por la distribución de las vacunas en cajas etiquetadas por el Ejecutivo central.

En una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, Villacís ha explicado que Madrid apenas ha recibido 1.200 vacunas, una cantidad que ha considerado insuficiente por el elemento propagador que tienen las grandes ciudades y ha manifestado incertidumbre acerca de la previsión sobre la cantidad de dosis que llegarán a la capital.

Además, ha considerado que "hay cierta propaganda" del Gobierno de España en lo relativo al reparto y ha apuntado que le gustaría que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, igual que ha anunciado la llegada de la vacuna, anunciase las restricciones "como es debido" y estuviese "en los momentos malos como han estado Macron o Merkel".

"En navidades hay diecisiete planes por cada autonomía y es una cosa que España no se puede permitir. Me he mostrado siempre muy comprensiva con el Gobierno, sobre todo al principio, porque la pandmeia no viene con un manual de instrucciones, los errores son lógicos, pero hay que aprender de ellos. El hecho de que tengamos diecisiete planes para navidades significa que no hemos aprendidos nada", ha criticado.

Respeto al retraso en el reparto de las vacunas por parte del laboratorio Pfizer, la vicealcaldesa ha apuntado que la pandemia del coronavirus ha hecho descubrir una "incertidumbre con mayúsculas" y que "desgraciadamente hay muchas cosas que pueden salir mal". Asimismo, ha considerado que se ha pasado por una etapa que ha generado mucha desconfianza, pero ha animado a que los ciudadanos acudan a vacunarse.

NUEVA CEPA Y PCR EN BARAJAS

Villacís ha incidido en la necesidad de hacer pruebas PCR de forma "sistemática" a todas las personas que venga a España, especialmente por el Aeropuerto de Madrid-Barajas.

"Todos tenemos amigos que han viajado al extranjero y antes de viajar tenían que aportar una prueba PCR. Los países se han protegido porque es lo que había que hacer. Si se perimetra Madrid es porque no se quiere que haya movimiento interterritorial, con más motivo hay que tomar un criterio objetivo en Barajas, que es la PCR", ha subrayado.

Finalmente, ha señalado que las imágenes de las calles de Madrid llenas es algo que se da en las grandes ciudades del mundo, y que los criterios que se seguían para restringir el movimiento en zonas básicas de salud es lo que garantizaba que no se produjese movimiento territorial, pero que ahora con el plan del Gobierno central sí lo va a haber.

"Hemos reforzado la vigilancia en el centro, hemos pedido el apoyo a Delegación de Gobierno, que no ha puesto dispositivos a nuestra disposición. En Nochevieja va a estar controlado, va haber un doble circuito para controlar y se va a perimetrar toda la zona de Sol", ha zanjado.