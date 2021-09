Villacís cree que delegada de Gobierno se "equivocó" al autorizar manifestación y afea que "se escude detrás de Policía"

La coordinadora de Ciudadanos Madrid y vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, considera que la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, se "equivocó" al permitir la manifestación neonazi en Chueca y ha afeado que "se escude detrás de la Policía".

"Se ha equivocado. Creo en el derecho de manifestarse, pero por Chueca... debería haber saltado alguna alarma. A mí me hubiese hecho saltar algún radar. Igual se podían haber manifestado por otro lado", ha trasladado en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Además, ha indicado que no le parece "justo" que "se escude detrás de la Policía", pues son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "los que deben confiar en ella". "No me termina de convencer, pero no voy a pedir la dimisión... Creo que muchas veces pedimos la dimisión muy a la ligera", ha apostillado.

Mercedes González ha anunciado este mismo martes que se impondrá la máxima sanción que permite la ley, 600 euros, a cada uno de los dos organizadores de la marcha homófoba del sábado por la tarde entre la plaza de Chueca y la Puerta del Sol; y otros 800 euros a cada una de las seis personas que encontraron con bengalas y otros objetos peligrosos.

Durante el desarrollo de la marcha, comunicada en tiempo y forma por la Asociación de Vecinos de San Blas-Canillejas y la Asociación de Vecinos del Pinar de Chamartín y Hortaleza, bajo el lema 'Di no a las Agendas 2030-2050', se exhibió una pancarta en la que se podía leer 'En Madrid ni bandas latinas ni menas'.

Villacís ha criticado que "en Madrid parece que la homofobia campa a sus anchas cuando no es verdad" y que los participantes en la manifestación "son una minoría muy poco representativa". "No podemos volver a esos tiempos oscuros", ha lanzado.