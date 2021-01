Villacís no cree que deban vacunarse antes a miembros del Gobierno y ve "suficientes si se respetan" las restricciones

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha opinado este lunes que no cree que deban vacunarse contra el Covid prioritariamente a políticos o miembros del Gobierno, al tiempo que ve "suficientes si se respetan" las nuevas restricciones para evitar la propagación del virus que han entrado en vigor hoy.

Sobre estas limitaciones, ha recordado que muchas dependen de que exista voluntad de respetarlas. "Si existe compromiso y respeto pueden ser suficientes. Cada vez que hemos asumido la responsabilidad, ha funcionado. Van por el camino. Nosotros no somos autoridad sanitaria pero exigimos asumirlas y cumplirlas", ha dicho.

Respecto a las prohibición de visitas a casa de no convivientes mientras se permiten las reuniones en bares de hasta cuatro personas, Villacís ha esgrimido que "prácticamente todos los contagios se producen en entorno familiar; mientras que el entorno hostelero está controlado, susceptible de ser inspeccionado, no como en domicilios. En los locales llevan EPIs, hay normas de estar sentados en la mesa y creo que hace que los contagios sean muchos menos", ha apuntado.

Respecto al debate abierto por el alcalde José Luis Martínez Almeida sobre la posibilidad de que se vacunen contra el Covid antes "altas magistraturas" el Estado, la vicealcaldesa ha señalado que las razones para empujar lista de vacunados "deben ser meramente sanitarias".

"Yo tengo buena salud, no soy mayor, no tengo que estar en esa lista. No voy a estar primero que una persona vulnerable. Ahora tenemos que salvar vidas. Además, los médicos de la sanidad privada tendrán que estar antes que otros porque muchos no están recibiendo la vacuna", ha apuntado también.