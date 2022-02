El VIH sin tratar podría provocar mutaciones del covid que desencadenen variantes resistentes como ómicron

Desde el inicio de la pandemia del Coronavirus, su relación con la epidemia del VIH fue estrecha. Al inicio se planteó el uso de antirretrovíricos (medicamento contra el VIH) para pacientes de Covid. La OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró que los "medicamentos antirretrovíricos para los pacientes de COVID-19 se llevaron a cabo principalmente en personas VIH-negativas". Pero, poco tiempo después, dejaron de emplearse ya que "no se encontró ninguna prueba convincente de que redujeran la mortalidad o aumentaran la tasa de supresión vírica".

En cuanto llegó ómicron, los científicos se dieron cuenta de que tenía algo distinto a las demás variantes, parecía que se había transformado sigilosamente en el organismo de una persona de la África subsahariana con el sistema inmune débil. Creen que posiblemente este suceso se dio en el cuerpo de alguien con el virus del VIH que no estaba siendo tratado. El primer caso que se notificó en España de ómicron fue de un viajero sudafricano cuando se le realizó un test de antígenos en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid, pero los científicos de Sudáfrica ya lo habían detectado en noviembre de 2021y el equipo de la Red de Vigilancia Genómica en Sudáfrica (NGS-SA) alertó a la OMS.

La relación entre el VIH y la COVID-19

Por todo ello, un grupo de científicos sudafricanos está estudiando el VIH y la COVID-19 de manera conjunta. La investigación se ha dado porque se piensa que existe la posibilidad de que, en personas que tienen el SIDA, se den lugar a mutaciones del virus de la COVID-19. Se cree que la última aparecida, ómicron, ha sido el resultado y, podría ser también el caso de otras variantes anteriores, aunque algunos expertos abogan por esperar a un análisis de mayor profundidad para poder verificar su hipótesis.

Las investigaciones hasta ahora realizadas muestran que las personas inmunodeficientes, como es el caso de pacientes con VIH no tratados, tienen mayor probabilidad de reinfectarse de Covid, así como que el virus perdure en su organismo y de lugar a mutaciones. ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida), advierte que, "las personas mayores que viven con el VIH o las personas que viven con el VIH con problemas cardíacos o pulmonares pueden tener un mayor riesgo de infectarse con el virus y sufrir síntomas más graves".

El verano pasado, Richard Lessells, médico especialista en enfermedades infecciosas y su equipo, realizaron un estudio donde analizaban muestras de coronavirus en una mujer con VIH no tratado. De los resultados que obtuvieron, destacó que el virus había tenido "cambios significativos". El problema reside en que, aproximadamente ocho millones de personas en la zona del África subsahariana han contraído el VIH y no son tratados con antirretrovirales efectivos. A pesar de las evidencias descubiertas, muchos científicos recuerdan que no se debe crear un estigma hacia las personas que sufren de SIDA.

No obstante, hay otras dos teorías sobre cómo se originó ómicron: a través de un animal, o en el interior de una población de una zona donde no se lleva un seguimiento genético (como ocurre en muchos países africanos). Pese a todas las hipótesis, Lessells asegura que "la inequidad en las vacunas es definitivamente una de las razones clave. Creo que ómicron es una consecuencia de esta inequidad en África".