VÍDEO:Madrid dice que "no hay ningún dato científico que acredite que la nuclear sea energía especialmente contaminante"

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha afirmado este lunes que "no hay ningún dato científico que acredite que la nuclear sea una energía especialmente contaminantes".

De esta manera, ha respondido a que el Gobierno de España haya reiterado este domingo su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de incluir a la energía nuclear y la generación por gas natural en la tabla de clasificación de opciones verdes en el marco comunitario.

"La ideología radical no puede impregnarlo todo. Cuando un Gobierno no tiene un modelo energético claro nos lleva a situaciones muy comprometidas como las que estamos viviendo. No hay ningún dato científico que acredite que la nuclear sea una energía especialmente contaminantes. Lo que hay detrás es mucha ideología y presión de socios más independentistas y más radicales", ha respondido Martín preguntada por esta cuestión por los periodistas.

La titular regional de Medio Ambiente ha afirmado que su Ejecutivo apuesta siempre "por medidas realistas y menos dogmáticas". "Hoy una transición energética cien por cien basada en renovables no es posible ni técnica ni económicamente. Necesitamos energías de transición y nadie puede pensar que evitando la nuclear se puede conseguir una transición verde a corto y medio plazo", ha apostillado.

