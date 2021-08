Videojuegos y redes sociales: así pasan el tiempo los niños digitales

Los niños han aumentado el uso de los dispositivos, peros solo un 8 % para fines educativos. Los expertos coinciden: pasar demasiado tiempo delante de la pantalla es perjudicial para su salud. Algunos riesgos que apuntan los expertos de hacer un uso excesivo de lo digital son la miopía y el aislamiento social. Lo ideal es poner límites y horarios a los ordenadores, móviles y tabletas. “Jugamos a los videojuegos con la tablet, vemos series y películas”, cuentan a COPE Diego y Jorge, de 5 y 4 años respectivamente.

La tablet es el dispositivo más utilizado

Los padres ven las dos caras de la moneda de la tecnología. “Es muy importante educar en su correcto uso para que podamos abordarla y beneficiarnos de ella y no caer en el error de que el uso mayoritario sea única y exclusivamente con fines de ocio, sino entender también cuáles son los beneficios que aporta a nivel educativo”, explica la directora de Marketing y Comunicación de la tecnológica española Smart PC (SPC), Irene Manterola. El estudio ‘Radiografía de los españoles smart’ realizado por esta empresa muestra que casi el 60% de los adultos opina que los niños necesitan más actividades interactivas que fomenten el trabajo en equipo, seguido por el 49% de encuestados que considera necesarias asignaturas específicas que enseñen las ventajas de la tecnología en los distintos niveles educativos.

Este estudio enseña una de las caras de la vuelta a la normalidad en las aulas: los niños no usan tanto los dispositivos electrónicos para estudiar o para realizar tareas, sino más para entretenerse. Así, según el estudio, 8 de cada 10 encuestados con niños en su entorno afirman que estos han modificado en gran medida su relación con estos dispositivos durante el confinamiento.

Muchos colegios españoles trabajan ya en la modalidad one to one, que consiste en sustituir los libros por un ordenador. Marina, de 12 años, asegura que de esta forma el aprendizaje es “más rápido, interactivo y motivador”. Esto permite personalizar aún más la forma en que cada alumno utiliza el tiempo y profundiza en la comprensión de los contenidos digitales.

Casi el 90% de los padres creen que la tecnología y la gamificación son altamente positivas para el desarrollo de sus hijos, a pesar de los riesgos que puedan sufrir por hacer un uso excesivo de ella.