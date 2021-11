El vídeo viral del cocinero que consigue darle la vuelta a una tortilla de 57 huevos

Toda tortilla de patatas tiene su misterio, forma de hacerse y sus puntos fuertes. La discusión de, si le echamos cebolla o no, lleva varios años en las cocinas de cada casa pero hoy no nos vamos a centrar en ese debate, hay otro en el que no prestamos atención y es el de darle la vuelta y no fallar en el intento. Un vídeo está siendo viral en TikTok y sí, va sobre una tortilla de patatas.

Darle la vuelta a la tortilla de patatas es un arte, cada uno tiene sus trucos para primero, hacerla, y después, darle la vuelta de la mejor forma posible.

La cuenta de Paco Quesada, cocinero del restaurante Morryssom en Barcelona, ha subido la hazaña de un cocinero al darle la vuelta a una tortilla de nada más y nada menos que de 57 huevos, y su video está siendo viral en todas las plataformas pero, sobre todo, en TikTok. El vídeo, que ya acumula más de 900.000 visitas en su vídeo, se realiza en la cocina del restaurante donde trabaja con una enorme sartén en la que está preparando este gran plato. Como se aprecia en el vídeo, los ingredientes se amontonan y dan una forma de montaña gigante a la tortilla que se está haciendo.





La hazaña sigue dando de qué hablar, pues si se calcula el peso que levantó el protagonista de este vídeo, calculamos que son por lo menos 3 kilos de huevos, más el peso de las patatas y de la propia sartén, lo que podrían ser unos 5 kilos, que en principio no es mucho pero que por la forma en la que requiere hacerse el movimiento y el resultado, en el que todo se mantiene dentro de la sartén es impresionante.

“El problema es darle la vuelta ahora. Madre mía, esto es muy gordo, ¿no?”, dice el cocinero en el vídeo. Pero como se ve claramente, problema ninguno. Los más de mil comentarios se han quedado atónitos con la habilidad del protagonista del vídeo, ya que con menos huevos, patatas y una sartén más pequeña suele ser complicado darle la vuelta.

Al comenzar a ver el vídeo, muchos intuían que el desenlace no iba a ser del todo bueno, una tortilla de 57 huevos solo puede tener un final, pero para sorpresa de todos, el cocinero volvió a dejar a sus espectadores con la boca abierta: “Yo no sé ni girar una tortilla francesa”, comentaba un usuario en el vídeo.





Además, el vídeo ha dejado debates más que abiertos, ya que hay quienes señalan que el acento del cocinero no es vasco, mientras que otros afirman que los mejores cocineros proceden de de España y hay quien también señala que el resultado de esa tortilla sería seco y mal cocinada por el centro por la cantidad de ingredientes.

Tras hacerse viral el vídeo, algunos de los usuarios han asegurado que el hombre se trata de Pedro, el cocinero del bar Morryssom en Barcelona, un lugar bastante conocido y en el que aseguran que “se come de lujo y está siempre lleno”.