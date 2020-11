VÍDEO: PP pide la dimisión de Illa, al que acusa de esconderse tras las CCAA y ser "incapaz de reaccionar" en 9 meses

MADRID, 18 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha advertido a Salvador Illa que "no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio de Sanidad", y le ha acusado de estar "escondido" detrás de las CCAA y de ser "incapaz de reaccionar" desde el comienzo de la pandemia.

"España necesita un Gobierno que lidere y que afronte responsabilidades. España necesita un capitán que sirva para luchar en ésta guerra contra el virus (...). Las bajas que ocultan y de las que son responsables se cuentan por decenas de miles, si no está preparado dejé el mando y permítanos dar la cara a esta guerra contra el virus", ha continuado Echaniz en la sesión de control de este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Aunque su pregunta para el responsable de la cartera sanitaria trataba sobre la opinión que el ministro tenía al respecto de que una mayoría de españoles censurara su gestión de la pandemia, el diputado 'popular' ha preferido preguntarle por "las vidas que se podían haber salvado" y "los contagios que se podían haber evitado" de haberse "dejado ayudar por el Partido Popular".

Y en este sentido, ha recordado las medidas propuestas por su partido y rechazadas inicialmente por el Gobierno, pero implantadas "meses después". "El que rectifica es sabio, el que recula todos los días es un inepto", ha lamentado al respecto.

"Kant y Nietzsche no le están ayudando mucho a combatir el virus, va resultar que tener a un ministro filósofo al frente de la epidemia no era una buena idea, y usted con humildad podía haber dimitido al inicio de la infección o podía haberse dejado ayudar por el Partido Popular, pero ha mostrado una actitud absolutamente altiva y ha hecho solo oposición a mí partido y es que solo ha acertado cuando ha rectificado", señalaba en un momento del discurso.

Por su parte, el ministro le ha acusado de intentar, cuando fue consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, que el Hospital Universitario de Toledo, que éste martes fue inaugurado por los Reyes de España y propio ministro de Sanidad, "no se abriese". "No me des muchas lecciones sobre lo que hay que hacer porque usted intenté que este hospital se recortará y no saliera", ha respondido.

En su defensa ha señalado que "todos estamos colaborando" combatir la pandemia, aunque ha lamentado que esté no sea el objetivo de los 'populares', y en concreto de Echaniz. "Me gustaría que su formación política y en especial usted se uniera a estos esfuerzos de combatir, llevamos bastantes meses de pandemia y su principal empeño es señalar el error, en mostrar quien es el culpable y no en combatir el virus", ha afirmado Illa

