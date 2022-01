VÍDEO: Miles de personas se manifiestan en Madrid contra las leyes que afectan al mundo rural: "Nos ponen zancadillas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Miles de personas se están manifestado este domingo 23 de enero en Madrid --6.000, según han indicado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno a las 13:30 horas, y "miles" según los organizadores-- contra las leyes que ponen "zancadillas" al mundo rural.

La manifestación, convocada por la asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural, Alma Rural, ha partido a las 12:00 horas del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico (MITECO) con destino al Ministerio de Agricultura. Los manifestantes están acompañados en su marcha por 40 tractores, 50 caballos, varios carros de bueyes y burros.

"Pedimos que se cambien las políticas agrarias, ganaderas y medioambientales que nos están perjudicando, son leyes que vienen de una ideología posiblemente radical y también orientada a un planteamiento que no tiene nada que ver con la vida en el campo. Es como si castigáramos continuamente a las personas que nos traen la comida a casa", ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de Alma Rural, Carlos Bueno.

Según ha precisado Bueno, después de que los ganaderos, agricultores y todos los trabajadores del mundo rural están "alimentando a la ciudad", ahora se encuentran "zancadillas".

Por ello, con esta marcha quieren "dar visibilidad" a los problemas del mundo rural. "La agricultura está a punto de morir, están entrando productos de otros países mientras que los nuestros se están quedando en los árboles", ha lamentado el secretario general de Alma Rural.

La ganadería también se ve afectada por muchos problemas, según ha denunciado, como "los ataques del lobo". "El lobo mata diariamente 60 reses, 21.000 al año, son más de 9 millones de euros que está soportando el propio ganadero", ha subrayado.

También ha puesto de manifiesto la situación de los productores de leche que "están trabajando por debajo del coste" o de la pesca de litoral que "deja de ser rentable" porque cada vez hay menos cupo y tienen que ir a pescar más lejos. Frente a estas circunstancias, Bueno ha pedido "proteger al productor".

NO COMPARAR MASCOTAS CON ANIMALES DE PRODUCCIÓN

Los manifestantes también han criticado la Ley de Bienestar Animal que tachan de "desproporcionada" y "no tiene nada que ver con la vida en el campo". "Nosotros somos los primeros que consideramos a los animales parte de la familia pero no podemos comparar al caballo con el perro de caza o el perro pastor", ha señalado.

Así lo ha defendido también el presidente de la asociación gallega de Caza Mayor y miembro de la directiva de Alma Rural, Francisco Chan, para quien la Ley nacional de protección animal es "una barbaridad".

"Comprendemos que hay que tener un control de natalidad (de los animales) adecuado pero es un problema de ciudad, de superpoblaciones de animales en ciudades, nosotros tenemos nuestros animales de producción", ha precisado, añadiendo que ya existen leyes suficientes en las comunidades autónomas en las que "se diferencia entre animales que nos comemos y a los que acariciamos".

Chan ha denunciado la "situación terrible y crítica" en la que se encuentra el mundo rural y ha criticado que "ni este Gobierno ni los anteriores jamás se han preocupado por la "autarquía alimentaria".

"La caza, la pesca, los agricultores, los ganaderos, los aceituneros han dejado de trabajar hoy para que Madrid, para que el ciudadano urbano cuyo padre, hasta hace dos días, era agricultor, recuerde que si el campo no produce, la ciudadanía no come", ha advertido Chan en declaraciones a Europa Press Televisión.

NO CAER EN BROMAS DE MAL GUSTO SOBRE CHULETONES

También ha pedido "no caer en los chascarrillos ni las bromas de mal gusto sobre los chuletones", en referencia a la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la carne. "Eso, a día de hoy, ya es lo de menos, hay familias que se están arruinando, sus rebaños no quieren que se reproduzcan porque les dan gastos", ha advertido.

Para Chan, a los ganaderos, agricultores, cazadores y pescadores se les está "intentando expulsar como sector, como a los indígenas americanos de sus tierras".

Por todo ello, los organizadores de la manifestación piden al Gobierno que se les tenga en cuenta a la hora de redactar las leyes que afectan al mundo rural.

Así lo ha reclamado el alcalde del municipio jienense de Arquillos, Miguel Ángel Manrique, que también se ha sumado este domingo a la manifestación. "El Gobierno debería sentarse con la gente del campo, que son los que saben los problemas que tenemos y cómo resolverlos, somos el arma más eficaz contra la despoblación", ha asegurado a Europa Press, subrayando que la situación en el mundo rural es "dramática".

Igualmente, el secretario de la asociación Gallega de Cetreros y Criadores de Aves Rapaces ha pedido que se les escuche a ellos y "no solo a los animalistas". "Quieren prohibirnos la tenencia, esterilizar a todos los pájaros, quieren prohibir nuestros derechos pensando en su ideología", ha criticado.

