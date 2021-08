VÍDEO: Madrid "enderezará" la Ley Celaá dentro de sus competencias, desde libre elección de centro a completar currículo

La educación concertada, la especial y garantizar conocimientos ausentes en la Ley, frentes de la Comunidad ante el Ministerio

La Comunidad de Madrid buscará "enderezar" la LOMLOE --conocida como Ley Celaá-- en el margen de sus competencias y abordará desde el blindaje de la elección de centro hasta completar el currículo, pasando por garantizar que la educación concertada no sea "subsidiaria" de la pública, sino "otra opción".

Así lo ha defendido el consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, quien ha cargado contra esta modificación legislativa que ha "causado en la sociedad española un auténtico 'shock'", desde que comenzase su tramitación durante la pandemia "sin consenso de nadie".

Según ha recordado Ossorio esta Ley ha tenido tres momentos diferenciados, el primero en pandemia, el segundo a principios de verano y el tercero en agosto.

Sobre el arranque de la misma ha aseverado que hubo un "gran revuelo en la sociedad" ante lo que entiende como "restricciones" frente a la educación concertada, la elección de los padres o la educación especial.

"Advertimos en ese momento en sede parlamentaria sobre las barbaridades de las que no deberíamos hablar en el SXXI porque son temas superados. Alertamos de que el auténtico problema era la bajada de la calidad educativa y el tiempo nos ha dado la razón", ha recordado.

Ante ello, la autonomía plantea una Ley Maestra educativa para frenar los aspectos "lesivos" de esta parte de la Ley, ya que "soluciona algo" en la parte de libertad de elección de centros, que la concertada "no se convierta en subsidiaria", el tema de la educación diferenciada que es "una parte claramente inconstitucional de la norma" o que "siga existiendo la educación especial".

DECRETO DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

El segundo momento de choque llegó a principios del verano con el texto de Decreto y promoción y titulación, ante lo que, según Ossorio, "la sociedad se ha asombrado al ver que se sacraliza el aprobado general y que no hay que esforzarse".

Según el titular madrileño este apartado busca solo "dar títulos" y "da igual" si estos "no sirven para nada", sino que lo importante es "que hay que darlos a todos".

"Estoy de acuerdo, pero no puede hacerse a costa de que los títulos sean papel mojado", ha criticado el titular madrileño, quien ha lamentado que en este bloque "se puede hacer poco".

Ha deslizado que la Ley y el Decreto son "taxativos" en este aspecto y ha criticado que se suprime la potestad de las administraciones educativas para regular la decisión de los profesores sobre la promoción de alumnos con suspensos.

Sobre esto ha explicado que era una "una decisión del claustro" y que desde la autonomía habían pedido que se regulara "entre otras cosas para darle seguridad a los profesores, a los que se deja a los pies de los caballos".

"Les dejas sin ninguna norma que diga que un alumno con 8 suspensos promociona. Ese docente va a tener una presión terrible y ese claustro también. Nosotros queríamos regularlo y dar sentido a una decisión tan importante", ha proseguido el consejero de la Comunidad de Madrid, quien ha adelantado que alegarán ante el Ministerio.

UN CURRÍCULO QUE BUSCA "QUE SE APRENDA MENOS"

El último capítulo ha llegado estos días con el currículo, que para la Comunidad de Madrid busca "que se aprendan menos conocimientos" en pos de que los alumnos sean "felices y que en todas las asignaturas se estudie la ecología, el sexo y el género".

"Me parece bien que se estudie, estupendamente, son cosas que se deben estudiar en la escuela y así se hace desde los años 80. No podemos olvidarnos de los números romanos, del máximo común denominador, de los diptongos, dictados, la regla de tres... eso no puede ser", ha lamentado.

Ante ello sí que tienen margen, concretamente pueden regular el "40% del currículo" en el que se buscará "enderezar la situación" en la línea de fomentar, entre otros, la innovación y los programas STEM.

"En contra de lo que quiere el Gobierno queremos que tengan conocimientos, aprendan cada vez más, que eso les permita tener habilidades y competencias. A mi me parece muy bien que se desarrollen las competencias, porque en el pasado es verdad que puede que se desarrollarán poco, pero primero tienes que tener conocimientos ", se ha distanciado el consejero madrileño de las líneas estatales.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se reunirá con los consejeros autonómicos del ramo este miércoles 25 de agosto en un encuentro de carácter extraordinario para repasar el protocolo acordado en mayo y abordar el inicio del curso escolar. Alegría toma así el testigo de su antecesora en el cargo, Isabel Celaá, que fue la que negoció estas medidas con las autonomías antes de ser relevada de la cartera.

