VÍDEO: Gamarra (PP) exige a Sánchez que desautorice a Ribera por acusar al juez García Castellón de "prevaricar"

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha exigido de forma "tajante" este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que desautoricen a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que ha criticado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por insistir en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic' y en un momento político "sensible".

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una reunión del comité de dirección del PP canario ha cargado contra Ribera por las "gravísimas" acusaciones "de prevaricar, es decir, de no ser imparcial", un discurso que era propio de los "independentistas" y que ahora "asume" el Gobierno y forma parte del "pago" por permanecer en el poder.

En esa línea ha apuntado que los jueces en España "no prevarican sino que ejercen su competencia" en el marco del Estado de Derecho y por tanto, "lo único que hacen es aplicar las leyes".

Gamarra ha insistido en que "no habla un partido, está hablando el Gobierno y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio Gobierno de España", subrayando que si Ribera no es desautorizada, "son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay 'lawfare', que en España los jueces prevarican, y no es así".

Ha apuntado que España "es una democracia plena donde el poder judicial es independiente y es imparcial", tanto cuando "gustan" sus resoluciones como cuando no.

"El juez García Castellón, al que hoy se ha señalado, ha conocido y ha juzgado distintos procedimientos. Muchos de ellos han afectado a políticos del Partido Popular. Nosotros defendemos su independencia y su imparcialidad cuando esos procedimientos han tenido que ver con el Partido Popular o cuando no lo tienen que ver porque estas son las reglas de la democracia y el Partido Popular sí cree en la independencia del poder judicial y sí creemos, además, en su imparcialidad", ha comentado.

Sobre la aprobación de enmiendas a la ley de amnistía ha apuntado que lo que busca es "pagar el precio de la impunidad a una casta política a cambio de los votos para que Pedro Sánchez se mantenga en el Gobierno de España".

En ese sentido se ha preguntado "como no importa" el último informe de letrados del Congreso en la relación a la inconstitucionalidad aunque sea "contundente y demoledor", y solo "con tal de cumplir con los socios y entregarles la impunidad".

Ha dicho también que a Sánchez "no se le pone nada por delante en lo que tiene que ver con el respeto y la defensa del Estado de Derecho" pues es "el precio" para seguir en el poder, "el precio de borrar las sentencias que han sido dictadas por los jueces, pero también es el precio de que no puedan actuar los jueces en aquellos procedimientos que todavía están pendientes".

