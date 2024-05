VÍDEO: La UV no firmará acuerdos con entidades de Israel mientras "no acaben los crímenes contra el pueblo palestino"

La rectora Mestre recalca que el compromiso de la universidad con Palestina "no son solo son palabras, sino hechos"

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) ha dado luz verde a un nuevo posicionamiento sobre la situación en la Franja de Gaza según el cual esta institución --que actualmente no mantiene acuerdos con universidades israelíes, ni instituciones ni centros de investigación de Israel-- se compromete a no firmar ningún acuerdo con estas entidades "hasta que no acaben los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática y masiva de Derechos Humanos a Palestina".

Igualmente, acuerda reclamar en la Unión Europea que no permita el acceso israelí a la financiación de I+D de programas europeos y anuncia que intensificará la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino, lo que se ha materializado con la aprobación de 3 convenios de colaboración con universidades palestinas.

El organismo, reunido en sesión ordinaria este martes, ha dado luz verde --con 46 votos a favor y ningún voto en contra ni abstención-- al documento titulado 'El compromiso de la Universitat con Palestina'.

Mediante este documento, la universidad valenciana se compromete a exigir el acuerdo de un alto el fuego inmediato a Palestina, y el inicio de un proceso de diálogo y negociación que dé una respuesta permanente a la cuestión palestina-israelí, así como reivindicar que el Estado de Israel permita la entrada en Gaza de la ayuda humanitaria y respeto el Derecho Internacional.

Igualmente, se establece la revisión de posibles relaciones con entidades o empresas que no cumplan con el Derecho Internacional Humanitario y se incorpora a la compra pública de la UV cláusulas de carácter social para evitar la concurrencia de empresas que se benefician de la violación de los Derechos Humanos, de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones de Naciones Unidas.

Finalmente, se ha acordado instar en el gobierno de España a la suspensión de la cooperación militar y exportación de armas a Israel, y a la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

"No puede haber ninguna duda respecto de la posición de la Universitat de València y sus órganos de gobierno, con el posicionamiento del Claustro del 22 de febrero de este año, donde claramente se pide el alto el fuego, el respecto a los Derechos Humanos y la legalidad internacional, y la solución de dos estados a la cuestión palestina- israelí", ha expresado la rectora de la Universitat de València en el Informe al Consejo de Gobierno.

"La vulneración de Derechos Humanos que se está produciendo en Palestina, particularmente en Gaza por parte de Israel, es totalmente inaceptable, y está masacrando población civil, destruyendo infraestructuras de carácter civil, y particularmente, de servicios públicos esenciales como son centros de salud, hospitales, escuelas, institutos, universidades y centros de respeta", ha aseverado.

"Tampoco puede haber ninguna duda --ha continuado-- respecto a que esto no implica que no se exija la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamas".

Por otra parte, después de condenar el atentado terrorista en Afganistán y el régimen talibán "que restringe las libertades, la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad", la rectora ha recordado que en Ucrania continúa la guerra y la vulneración del Derecho Internacional, y ha insistiendo al continuar condenando esta guerra iniciada por Rusia.

La máxima responsable de la Universitat ha señalado que el compromiso de la institución con Palestina "no son solo son palabras sino hechos: lo hemos hecho con recursos, esa sí es una lección que damos como universidad", ha hecho notar en referencia al compromiso de varios centros de aportar recursos a la dotación de fondo de la UV para incrementar el número de becas convocadas en el Plan Refugio, así como los trabajos realizados para conseguir la firma de tres convenios con universidades palestinas y actividades de sensibilización.

"Trabajamos desde hace tiempo con varias organizaciones por Palestina con las cuales estamos en contacto", ha aseverado Mestre destacando el objetivo compartido y el espíritu de colaboración desde el "compromiso real y la solidaridad, porque en la solidaridad no hay lugar para el individualismo ni los protagonismos".

La rectora ha agradecido en toda la comunidad universitaria su compromiso con Palestina y, especialmente, el trabajo de las diferentes estructuras y servicios universitarios, que han hecho posible las actividades desarrolladas y las que están planificadas y los acuerdos con universidades palestinas.

BECAS PLAN REFUGIO EN AFGANISTÁN

En su informe, la rectora ha reivindicado "no caer ni en el olvido, ni hacer tampoco solidaridad basada en impactos mediáticos". Por eso, ha puntualizado, continuamos con el programa de becas refugio en Afganistán.

En ese sentido, ha informado de que, con un presupuesto de 161.200 euros, la Universitat de València ha convocado 9 becas dentro de su Plan Refugio, donde los criterios preferentes son dar continuidad a las mujeres afganas ya becadas el curso pasado, y abrir una línea de becas para refugiados y refugiadas palestinos.

Así, estas y estos estudiantes podrán continuar su formación universitaria, tanto de grado como de posgrado, en la Universitat de València, disfrutando de residencia y manutención, dinero de bolsillo y pago de matrícula y gastos de transporte hasta València, así como seguros.

