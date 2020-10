VÍDEO: Cvirus.- Vara apela a la "auto-regulación" de cada uno para "limitar al máximo" la movilidad como "única vacuna"

MÉRIDA, 15 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que "al margen de las cuestiones que sean por imperativo legal" cada uno aplique la "auto-regulación" para "limitar al máximo" la movilidad como "la única vacuna" existente hasta ahora frente al Covid-19.

Así, tras reconocer que "se luchaba mucho mejor contra el coronavirus con todos metidos en casa", ha señalado que "esto no es posible" porque "no hay salud sin economía y no hay economía sin salud", y por tanto hay que hacer "todo lo posible" cada uno por "limitar al máximo" su movilidad.

"Se luchaba mucho mejor contra el coronavirus con todos metidos en casa, ¿sí o no? Sí, pero como eso no es posible porque no hay salud sin economía y no hay economía sin salud, como eso no es posible, tenemos que hacer todo lo posible para limitar al máximo nuestra movilidad", ha apuntado Vara, quien ha incidido en que "en estos momentos la única vacuna que tenemos es limitar la movilidad".

De este modo, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este jueves en Mérida, el presidente extremeño ha señalado que "probablemente" esta semana se producirá "algún repunte" del Covid-19 en Extremadura "porque ha habido mucha más movilidad la semana pasada, a partir del jueves, con el Puente del Pilar, del Día de la Hispanidad", y ha subrayado que esto es algo de lo que hay que ser "conscientes".

"Donde hay más movilidad hay más casos" y "cuando hay más movilidad hay más casos", ha subrayado Fernández Vara, quien ha recordado que en Extremadura su ejecutivo analiza la situación del Covid-19 "día a día" y, en este sentido, va adoptando medidas "en función de los datos".

Con ello, en función de las cifras, ha explicado que se ampliarán o no en la región las medidas que se están tomando en algunas localidades. "Si hay que llevar las medidas que estamos llevando a algunas localidades a más lo haremos, si hay que llevarlo a muchas más lo haremos, y si hay que hacer otras cosas lo haremos", ha incidido.

AUTO-REGULACIÓN

"Nosotros desde el minuto uno hemos establecido una estrategia que está muy clara: vamos a ir adoptando decisiones cada semana en función de los datos", ha espetado Vara, quien ha añadido que hay una parte "importante" que a su juicio hay que trasladar a la ciudadanía y que es que "al margen de las cuestiones que sean por imperativo legal debe haber otras que sean de auto-regulación, de auto-aislamiento, de auto-confinamiento".

Así, ha defendido que "en la medida que podamos desarrollarlo limitar nuestra movilidad individual para limitar la movilidad colectiva", porque "lo que sí está claro y es evidente" es que "donde hay más movilidad hay más casos" y que "cuando hay más movilidad hay más casos".

En este sentido, ha señalado que "probablemente" esta semana se producirá "algún repunte" del Covid-19 en Extremadura "porque ha habido mucha más movilidad la semana pasada, a partir del jueves, con el Puente del Pilar, del Día de la Hispanidad".

"Eso es algo que tenemos que ser conscientes. Si hay que llevar las medidas que estamos llevando a algunas localidades a más lo haremos, si hay que llevarlo a muchas más lo haremos, y si hay que hacer otras cosas lo haremos", ha incidido Vara, quien ha señalado que la Junta irá analizando la situación "día a día".

"Se luchaba mucho mejor contra el coronavirus con todos metidos en casa, ¿sí o no? Sí, pero como eso no es posible porque no hay salud sin economía y no hay economía sin salud, como eso no es posible, tenemos que hacer todo lo posible para limitar al máximo nuestra movilidad", ha apuntado Vara, quien ha incidido en que "en estos momentos la única vacuna que tenemos es limitar la movilidad".

Al mismo tiempo, ha destacado la importancia de "intentar" que este año se den unos resultados de vacunación de la gripe "por encima del 75 por ciento", es decir, más de 20 puntos por encima que otros años, como algo "clave", porque "de esa manera conseguimos mantener a los hospitales y a las UCIs con un número de camas libres que nos garantice, que nos asegure que ante cualquier rebrote muy significativo tenemos capacidad para dar respuesta".

Finalmente, el presidente de la Junta ha agradecido, también, el "magnífico entendimiento" que hay con los ayuntamientos. "Los alcaldes y las alcaldesas están haciendo un trabajo formidable primero por ayudar, por apoyar, por entender, por comprometerse, y una gran mayoría de los ciudadanos también", ha destacado.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/519196/1/vara-apela-auto-regulacion-cada-limitar-movilidad

TELÉFONO DE CONTACTO: 91 345 44 06