VÍDEO: Coronavirus.- Reino Unido roza ya los 40.000 fallecidos y suma otros 1.800 contagios

El Gobierno impone el uso de mascarilla en el transporte público en Inglaterra desde el 15 de junio

LONDRES, 4 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

Reino Unido se ha quedado este jueves rozando los 40.000 fallecidos tras sumar otros 176 en las últimas 24 horas, durante las que también se han contabilizado otros 1.800 contagios adicionales.

Según los datos dados a conocer por el Gobierno, hasta la fecha se han registrado 39.904 víctimas mortales por la pandemia mientras que los casos confirmados se elevan ya a 281.661. Además, en el último día se han efectuado otros 220.000 test, una cifra récord.

El ministro de Transporte, Grant Shapps, ha indicado que hay 7.312 personas hospitalizadas con COVID-19, un dato inferior a las 8.558 que había hace una semana. En todo caso, ha subrayado que las cifras muestran que la pandemia sigue siendo una "amenaza muy real" y que por tanto "la lucha continúa hasta su derrota".

Shapps ha adelantado que la siguiente relajación de las medidas restrictivas se producirá el 15 de julio, por lo que ha anunciado que a partir de esa fecha será obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público en Inglaterra --el resto de territorios tienen delegadas las competencias sanitarias--.

En este sentido, ha aclarado que quien no use mascarilla podría ver denegado el acceso al transporte público y los pasajeros que no la usen una vez ya a bordo podrían ser multados.

El Partido Laborista ha reaccionado a la decisión del Gobierno por boca de su responsable de Transporte, Jim McMahon, quien ha sostenido que una vez más el Ejecutivo de Boris Johnson es "demasiado lento en actuar".

"Hace dos meses, el partido respaldó inmediatamente el llamamiento del alcalde de Londres (Sadiq Khan) a que cubrirse el rostro en el transporte público fuera obligatorio pero solo ahora los ministros 'tories' actúan", ha lamentado en un comunicado.

También se ha pronunciado el propio Khan. "El Gobierno por fin ha entrado en razón y ha hecho obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público", ha escrito en su Twitter el alcalde de la capital.

