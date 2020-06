VÍDEO: Coronavirus.- La OMS avisa de que la pandemia está mejorando en Europa pero "empeorando" a nivel mundial

MADRID, 8 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la pandemia por el nuevo coronavirus está mejorando entre los países europeos pero "empeorando" a nivel mundial.

Y es que, según ha detallado en una rueda de prensa, en los últimos diez días se han notificado a la OMS más de 100.000 casos de Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, y el 75 por ciento de los que se notificaron este domingo procedían de 10 países, especialmente de América y Asia del Sur.

Además, Tedros ha comentado que la mayoría de los países de África están experimentando un aumento de los casos, si bien ha señalado que la mayoría de los países africanos tienen menos de 1.000 casos. Dicho esto, y aunque ha reconocido el aumento de casos en algunas partes de Europa del Este y Asia central, ha destacado que muchas regiones están experimentando ya "signos muy positivos" de reducción de la incidencia de la enfermedad.

No obstante, prosigue, el director general de la OMS ha señalado que en los países en los que lo casos de contagio están disminuyendo existe el riesgo de la "complacencia", advirtiendo que en las regiones en las que se ha realizado un estudio de seroprevalencia se ha demostrado que la mayoría de los ciudadanos no han pasado la enfermedad y, por tanto, no han generado anticuerpos.

Por ello, Tedros ha insistido en la importancia de la vigilancia activa de los casos para garantizar que el virus no se propaga, especialmente en el momento en el que comienzan a permitirse las reuniones sociales.

"En la medida de lo posible, manténgase al menos a un metro de los demás, lávese las manos, cúbrase la tos y use una mascarilla si asiste a una protesta. Recordamos a todas las personas que se queden en casa si están enfermos y contacten con un profesional sanitario", ha dicho el director general de la OMS refiriéndose así a las concentraciones contra el racismo que se están llevando a cabo en muchos países en los últimos días.

Por ello, ha alentado a los países a seguir detectando, aislando, evaluando y atendiendo cada caso de coronavirus, así como a rastrear a sus contactos y a poner en cuarentena a cada uno de ellos. "Como parte de un enfoque integral, las herramientas de rastreo de contactos digitales ofrecen la oportunidad de rastrear un mayor número de contactos en un período de tiempo más corto y proporcionar una imagen en tiempo real de la propagación del virus", ha apostillado.

No obstante, el director general de la OMS ha avisado de que se necesita "más evidencia" sobre la efectividad de estas herramientas y de que éstas no reemplazan la capacidad humana para realizar el seguimiento de los contactos.

Finalmente, ha informado de que el organismo está desarrollando la 'Plataforma de Socios COVID-19', una herramienta en línea que permite a los países ingresar a las actividades planificadas para las cuales necesitan apoyo y, además, los donantes pueden igualar sus contribuciones a estas actividades.

La plataforma también incluye el 'Portal de Suministros Covid-19', que permite a los países solicitar suministros críticos de diagnósticos, equipos de protección y otras disposiciones médicas esenciales. "Más de seis meses después de esta pandemia, este no es el momento para que ningún país deje de pisar el pedal. Este es el momento para que los países continúen trabajando duro, sobre la base de la ciencia, las soluciones y la solidaridad", ha zanjado.

