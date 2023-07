VÍDEO: Catalá pide "solucionar con la máxima rapidez" circulación de trenes en València y "garantizar el derecho a voto"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha trasladado a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, la "necesidad de solucionar con la máxima rapidez" la incidencia registrada en un túnel que mantiene suspendida la circulación de trenes en la capital del Turia.

Igualmente, la primera edil insta --en un mensaje en redes sociales-- a "articular alternativas que garanticen el derecho al voto de todas las personas afectadas".

La circulación de trenes con salida y llegada a València ha quedado suspendida tras registrarse esta madrugada una incidencia en las instalaciones en el túnel de San Isidro, han informado fuentes de Adif, que subrayan que se está haciendo todo lo posible y con la mayor celeridad para poder dar solución.

Sobre el incidente en el túnel, la alcaldesa se ha vuelto a referir tras ejercer su derecho a voto. Ha reiterado su solicitud de que se "solucione rápidamente y se habiliten alternativas para garantizar el derecho al voto a todas las personas afectadas".

"Es una necesidad imperiosa que se dé alternativas", ha dicho Catalá, que ha ofrecido a la Delegación de Gobierno "toda la ayuda necesaria".

"Ponemos a su disposición los bomberos del Ayuntamiento para poder colaborar en los trabajos de extracción de agua. Yo lo pongo a disposición. Creo que todos debemos de poner todos los medios necesarios para garantizar que las personas afectadas puedan llegar a su destino y se ejerza el derecho al voto porque, sinceramente, que la gente no pueda llegar a votar por esta circunstancia no es bueno para el sistema democrático y no es bueno que no hagamos todo lo necesario para que las personas puedan votar", ha resaltado.

