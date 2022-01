VÍDEO: Buxadé (VOX) se suma a la manifestación del mundo rural y critica la política "ecodestructiva" del Gobierno

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El vicepresidente primero de Acción Política de VOX y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha criticado la política "ecodestructiva" del Gobierno de España y la "agenda perversa 2030", desde la manifestación del mundo rural en Madrid.

"Esa política ecodestructiva que está criminalizando a la agricultura y la ganadería y acabando con la rentabilidad de las explotaciones", ha subrayado Buxadé este domingo, en declaraciones a los medios, en el marco de la marcha convocada por Alma Rural, que discurre por Madrid.

El vicepresidente primero de Acción Política de VOX también ha criticado la "ideología que sigue el ministro, el Gobierno y la Comisión Europea en la ejecución de esa agenda perversa 2030".

Además, Buxadé ha subrayado que "no puede haber una agricultura verde con números rojos". "Vox siembra para que los agricultores de España no se conviertan en jardineros ni España se convierta en el museo de la agricultura. No puede haber una agricultura verde con números rojos", ha enfatizado.

También ha reclamado que se ponga en marcha "ya" el plan hidrológico nacional que garantice la llegada de agua a todos los territorios de la nación. "No aceptamos que los barones de uno u otro lado digan que el agua es suya, el agua es de todos los españoles", ha defendido.

