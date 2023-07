VÍDEO: Antella (Valencia) declara tres días de luto y concentraciones para condenar el asesinato machista del domingo

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Ayuntamiento de Antella (Valencia) ha decretado tres días de luto y tres concentraciones para condenar el asesinato machista ocurrido este domingo en la localidad, donde un hombre mató a su mujer delante de su hijo de 12 años y después se suicidó.

En concreto, el municipio está de duelo oficial este lunes, martes y miércoles. Se han convocado además tres concentraciones con un minuto de silencio durante esos días, a las 19 horas, según han explicado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento.

Durante este lunes, la alcaldesa de Antella, Eugenia García, mantiene una reunión con Servicios Sociales y psicólogos para coordinar la atención al hijo de la víctima.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del domingo, cuando un hombre, de nacionalidad española y 53 años, presuntamente mató a su mujer, marroquí y de 38 años, en la vivienda familiar de la localidad valenciana de Antella, delante de su hijo. Posteriormente, el presunto autor de los hechos se degolló, según informó la Guardia Civil.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como violencia de género este asesinato. La víctima se encontraba en proceso de separación de su pareja, con quien tenía dos hijos y una hija menores de edad. Uno de ellos, de 12 años, se encontraba presente cuando la mujer fue acuchillada. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

"MUCHO DOLOR"

"Tenemos mucho dolor, es un caso muy fuerte porque era una persona muy querida y estamos todos con mucho dolor", ha manifestado la alcaldesa de Antella, quien se ha comprometido en "ayudar a la familia en lo que haga falta". Además, ha destacado que el menor ya recibe ayuda de vecinos de la localidad.

Según ha explicado a Europa Press Televisión, se desplazó a la vivienda sobre las 15.30 horas de este domingo, tras recibir el aviso del presunto asesinato. En la vivienda estaban el menor y una familiar de 27 años, aunque ha remarcado que no puede confirmar si el chico presenció los hechos.

Respecto a la situación de la victima, la primera edil ha indicado que estuvo cinco años en el pueblo, tras lo que cambio de ciudad y ahora había regresado. En cuanto al presunto autor del crimen, ha remarcado que no lo conocía "para nada" y que no lo había visto "nunca". "No había ninguna denuncia (previa), no había nada", ha señalado.

La alcaldesa ha asegurado que el hombre no residía junto a la mujer en la vivienda donde sucedieron los hechos, una casa donde "vivían la madre y el niño de 12 años" y a la que la familiar de 27 años había ido "a pasar unos días". "La chica no entiende español y estamos ayudándole en lo que haga falta", ha garantizado, mientras "el niño está con los vecinos".

Este feminicidio eleva a un total de 28 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y a 1.212 desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sucesos/784880/1/antella-declara-tres-dias-luto-concentraciones-condenar-asesinato-machista

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06