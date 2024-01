VÍDEO: Almeida se pregunta "cuántos muertos son necesarios" para decir que terrorismo "afecta a derechos humanos"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado este miércoles "cuántos muertos son necesarios" para poder decir que el terrorismo "afecta gravemente a los derechos humanos", en referencia a las enmiendas pactadas por el PSOE con los independentistas catalanes que permitirían dejar fuera de la amnistía solo los delitos de terrorismo que se cometan con la intención de causar violaciones graves de derechos humanos.

"¿Al señor (Óscar) Puente qué le parece, que es terrorismo poner una bomba y que como no hay muertos no es terrorismo? Esa es la cautela que pone el señor Puente. Es decir, que se asalta y se incendia el aeropuerto de Barcelona y como no hubo muertos en el aeropuerto de Barcelona, salvo desgraciadamente la persona que falleció de un infarto, y eso no es terrorismo. ¿En qué cambia el terrorismo? ¿En el resultado?", ha trasladado el alcalde ante los medios de comunicación desde Fitur.

Lo ha señalado en referencia a las declaraciones del ministro de Transportes, quien ha justificado el último pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para acotar de los delitos de terrorismo que serán amnistiables con la Ley de Amnistía y ha negado que con él se haya cruzado la "línea roja" que había fijado su partido.

"¿Cuántos muertos son necesarios para decir que el terrorismo afecta gravemente a los derechos humanos? Yo se lo pregunto al Gobierno de España. ¿Cuántas personas se tienen que ver afectadas en su integridad física? ¿Qué nivel de violencia se tiene que alcanzar para decir que es una violación grave de derechos humanos? ¿O es que estamos pensando que extorsionar no es una violación grave de los derechos humanos?", se ha preguntado el regidor.

Considera que este nuevo acuerdo del PSOE demuestra que "no hay ninguna línea roja" en el Gobierno y que habrá "referéndum y persecución a los jueces", así como todo lo que quiera el líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Los españoles tienen que saber que después de amnistiar terroristas como van a amnistiar terroristas, ya no queda ninguna línea roja que pasar, lo único que habrá es una ambición de Pedro Sánchez y, por tanto, que Puigdemont le seguirá extorsionando el perjuicio de España", ha valorado.

Así, ha asegurado que habrá "persecución" a los jueces y medios de comunicación que consideren "desafectos", así como a empresarios que "consideren que no cooperan con su proyecto político".

"En España esto ya no es una cuestión de terrorismo bueno y terrorismo malo, pero parece increíble que estemos hablando de esto", ha criticado, a la vez que ha reprochado que el Gobierno de Sánchez esté "dispuesto a todo" con tal de seguir en el cargo.

