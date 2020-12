VÍDEO: Almeida insta a Illa a que "tome la decisión de una vez" sobre permitir a farmacias realizar test de antígenos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que "tome la decisión de una vez" sobre permitir o no a las farmacias de la región la realización de test de antígenos de coronavirus en sus instalaciones.

"Los farmacéuticos están de acuerdo, se dan garantías sanitarias, y la posibilidad de que un ciudadano pueda acceder a un test en una farmacia es un paso en la buena dirección. No se puede tener esperando a una administración", ha lanzado el regidor tras la presentación del Plan de Empleo 2020-2021 de la capital.

Además, Martínez-Almeida considera que "los antecedentes deberían hacer reflexionar a Sanidad", pues finalmente accedió a la realización de test PCR en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

"Tuvimos que esperar para hacer una PCR, esperemos no tener que esperar cinco meses para esto. No se puede dilatar la toma de una decisión. No dilatemos en el tiempo decisiones que se pueden tomar. Hacer esperar me parece que es perder el tiempo", ha concluido.

