Victoria Martínez se enfrenta al Reto Pelayo Vida, esta es su increíble historia

MADRID, 29 (CHANCE)

Seis mujeres. Diferentes pero con algo en común. Son supervivientes de cáncer de mama. Tras haber pasado una de las pruebas más duras que les ha puesto la vida, ahora las seis juntas se adentran a una aventura en los Andes, recorriendo más de 100 km del Salar de Uyuni en MTB y ascender el Nevado Sajama. Se trata del Reto Pelayo Vida 2019.

La prueba más dura hasta la fecha. Pero ellas ya han vencido lo realmente complicado y duro. Eso es lo que nos dice Victoria Martínez, portavoz del grupo. Esta madrileña de 48 fue diagnosticada de cáncer de mama el año pasado. Ahora afronta está aventura recuperada, cargada de energía y emoción.

Victoria descubrió el Reto Pelayo Vida durante unas jornadas de pacientes oncológicos. En las próximas semanas se enfrentará al décimo volcán más alto del mundo. Ahora antes de embarcar ella misma nos desvela cómo se encuentra, que significa en su vida esta aventura y lo que realmente le ha enseñado la enfermedad.

CHANCE: ¿Nerviosas antes de la aventura?

Victoria Martínez: Nerviosas, pero muy ilusionadas con todo lo que vamos a vivir, entonces imagínate los nervios.

CH: Una aventura de película...

V.M: Sí, es increíble.

CH: ¿Cómo fue el momento en el que te propusieron participar?

V.M: Pues yo tuve cáncer de mama el año pasado y en enero me operaban de una mastectomía, entonces imagínate ahora lo que significa para mi participar en el Reto Pelayo Vida e irme a Bolivia, pues es un sueño maravilloso. Nunca pensé que iba a ser seleccionada porque nunca me había subido ni a una montaña.

CH: ¿Has tenido miedo?

V.M: Miedo no, sí que lo desconocido asusta pero yo lo intento y vas pasando pruebas y cada vez vas descubriendo la montaña y para adelante. De no haber subido nunca una montaña ya he estado en los Picos de Europa, la Sierra de Guadarrama y es una mundo que se va a abriendo y que me apasiona.

CH: Una oportunidad que has descubierto después de haber estado enferma...

V.M: Ecacto, yo no conocía Reto Pelayo Vida y en febrero de este año fui a unas jornadas de pacientes que había en el Hospital Ramón y Cajal y conocí a una especionaria que había hecho el reto del Polar y en cuanto lo vi pensé que yo quería hacer eso e investigue a donde tenía que ir. Me metí en Internet y vi que en abril se abrían las inscripciones y me apunte. Increíble la vida porque el año pasado estaba luchando contra un cáncer de mama y este año luchando para subir al Nevado de Sajama.

CH: ¿Qué te ha dicho tu familia, en algún momento te han dicho que si estás loca?

V.M: Bueno sí, eso lo suelen decir... pero realmente están muy contentos porque después de lo duro que fue tener que decirles el año pasado que tenia cáncer de mama y verme ahora que me estoy enfrentando a unas montañas y me ven tan contenta y tan fuerte y tan ilusionada. He podido demostrarles que todo se supera y que con esfuerzo se puede conseguir todo. Yo tengo dos hijos adolescentes y todo lo que les he dicho verbalmente se los estoy enseñando con acciones y para mi eso es un orgullo.

CH: ¿Qué te ha enseñado la enfermedad?

V.M: El cáncer me ha enseñado dos cosas fundamentales: una es a disfrutar la vida al máximo y no dejar nada para ocasiones especiales, porque ahora para mi cada día es especial. Y la otra es valorar a la familia y a toda la gente que me quiere, me he dado cuenta de lo afortunada que soy y me he recuperado por el cariño de la gente que me rodea.

CH: ¿Hubieras vivido una aventura así sin haber pasado por la enfermedad?

V.M: Yo creo que no, conocí este reto en unas jornadas de pacientes oncológicos y es lo que me ha dado la oportunidad.

CH: ¿Que mensaje queréis mandar con el reto?

V.M: Un mensaje de superación a través del deporte para demostrar que se puede con todo y que hay que luchar con fuerza y valentía. Lo duro ya lo hemos pasado.

CH: Muchas gracias.