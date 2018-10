Victoria Beckham ingresada en un centro de desintoxicación de Alemania

Victoria Beckham ha ingresado en un centro de desintoxicación. El principal motivo es el estrés y el continuo trabajo al que está expuesto. La ex de las 'Spice- girls' ha viajado hasta Alemania para rehabilitar su mente y también su cuerpo. Según fuentes cercanas, el ingreso no tiene nada que ver con sustancias estupefacientes sino que consiste en una desintoxicación espiritual. En este sentido, este centro no tiene nada que envidiar a un hotel de cinco de estrellas.

La esposa de David Beckham está ahora mismo en un complejo de lujo, donde la 'suite' más barata ronda un precio de 17.500 libras al día. En este complejo se pueden realizar diferente tipos de actividades de ocio como fitness, planes de belleza y hasta actividades emocionales.