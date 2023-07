Víctor Sandoval nos desvela qué podremos ver en el docureality de 'Sálvame' en Netflix

MADRID, 19 (CHANCE)

Este miércoles por la mañana ocho colaboradores de 'Sálvame' han protagonizado unas imágenes de lo más revolucionaria en redes sociales tras dejarse ver en el aeropuerto de Madrid dirección Miami. La aventura en Netflix comienza por todo lo alto sin mirar atrás después de que el formato terminase para siempre el 23 de junio.

Europa Press ha podido hablar con Víctor Sandoval en las inmediaciones del aeropuerto y nos ha confesado que este viaje es algo que le recuerda a su etapa con Nacho Polo: "A revivir la aventura, yo la he vivido" y advierte a todos los espectadores: "Se van a sorprender allí y nos vamos a sorprender nosotros".

Víctor ha confesado que "me encontraré" con Nacho, pero para disfrutar de ese reencuentro, tendremos que esperar: "ya lo veréis" aunque es algo que no le hace ninguna gracia: "no tengo ninguna gana, no me apetece volver a verle, pero hay que trabajar".

En cuanto a qué compañeros va a echar de menos, el colaborador de televisión ha asegurado que "no puedo decir nada", pero ha confirmado que "no vamos a echar de menos a nadie porque esto es una cosa especial" y ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado al nuevo programa de Ana Rosa Quintana.

Tras conocerse que el equipo de 'TardeAR' se ha quedado con el plató de 'Sálvame' y que ya están trabajando en el decorado, el colaborador ha confesado que "me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR', me parece fatal" y ha añadido: "Pensábamos que el mural lo respetarían porque ese plató era el de Mila Ximénez, pero ya veo que no, teníamos que haberlo traído".

Por último, Víctor está convencido de que la energía de Mila Ximénez estará muy presente en ese plató, aunque no sabemos si eso será positivo o negativo para los nuevos 'inquilinos': "Me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito de Mila por quitar su nombre del plató".