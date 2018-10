Víctor Manuel nos habla de la separación de Miguel Bosé

MADRID, 19 (CHANCE)

Los dos hijos y el viudo de Concha García Campoy no se quisieron perder la presentación de la biografía de la periodista escrita por Miguel Dalmau Concha García Campoy. La gran ilusión. Como no podía ser de otra forma también Víctor Manuel y Ana Belén, como íntimos amigos de Concha, estuvieron junto a la familia en un día tan especial.

CHANCE: Homenaje sentido, muy importante, ¿Qué significó Concha para ti?

Víctor Manuel: Concha era un ser adorable, todo lo que han dicho aquí se han quedado cortos. Era una amiga sensacional, era la dulzura, la luz, era una tía luminosa, entraba ella en la habitación y se iluminaba toda la habitación, como sucedía con Lorca. Era un ser excepcional.

CH: ¿Qué legado ha dejado?

V.M: Creo que nos ha dejado una manera de hacer periodismo con bondad, yo la he visto en situaciones apuradas, con gente que no le gustaba nada, preguntaba con tal elegancia que el otro admitía el rejón pero no se revolvía porque no te puedes revolver contra una buena periodista, contra una buena entrevistadora.

CH: Decía Lorenzo que la recordaban con alegría e ilusión. ¿Alguna anécdota?

V.M: No, anécdotas no, hemos tenido mucha relación a lo largo de 30 años y el recuerdo que tengo de ella es vivísimo, de persona cercana y querida y cariñosa una persona que tenía una sonrisa para todo el mundo, que le echaba una mano a quién se lo pidiese, maravillosa.

CH: ¿Estás en contacto con Miguel Bosé, han anunciado una separación?

V.M: No, yo ya lo sabía lógicamente pero no, lo hemos visto este verano en Madrid y poco antes de irse a México. Uno siente mucho estas cosas. Es un roto que se hacen los dos, seguramente no quería ninguno llegar a esa situación pero se ha llegado y ojalá todo salga bien para los cuatro niños y para Miguel y para Nacho también.