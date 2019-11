Víctimas de tráfico alertan de la importancia de la formación presencial para sensibilizar, tras el informe de la CNMC

Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han lamentado el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el proyecto de Real Decreto de la DGT que rechaza la imposición obligatoria de asistir presencialmente a clases de contenido teórico de concienciación y sensibilización.

La CNMC en su informe ve positivo que se obligue a asistir a clases teóricas de concienciación para obtener el carné, pero no está de acuerdo con que esta formación tenga que ser únicamente de manera presencial, es decir, en autoescuelas, ya que "puede tener un efecto negativo sobre la competencia en el sector".

Desde Stop Accidentes aseguran que "no es para nada lo mismo" recibir formación en clase de manera presencial para concienciar a los alumnos sobre siniestralidad vial que hacerlo a través de otras vías, como por ejemplo, Internet.

La presidenta de la asociación, Ana Novella, se refiere en declaraciones a Europa Press a la posibilidad de que, en este cursillo obligatorio que pretende la DGT imponer, víctimas de accidentes puedan relatar su experiencia a los alumnos. El borrador del Real Decreto que tiene preparado la DGT, recoge que se podrán incluir testimonios de víctimas de accidentes, que podrán ser presenciales o en formato vídeo.

Tampoco está de acuerdo con que no se obligue a recibir estas clases de forma presencial la Asociación DIA. "No se trata de adquirir conocimientos porque existen otras herramientas que son mucho más ágiles e igualmente de útiles, pero para concienciar y transmitir valores no se puede hacer", señala a Europa Press el presidente de esta entidad, Francisco Canes.

En este sentido, Canes justifica la importancia de que este curso sea presencial en el hecho de que a través de Internet se pueden "falsear" las cosas. "Con Internet puedes poner el vídeo, que se quede funcionando y ponerte a jugar a la 'Play", pone de ejemplo Canes, lo que para él no tiene "ninguna garantía" de que los aspirantes al carné de conducir adquieren dicha concienciación.

Igualmente, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME) se muestra en desacuerdo con la opinión de la CNMC. "Pensamos que es necesario lo mínimo, que son ocho horas obligatorias presenciales, ya que hay contenidos que no se pueden dar online", manifiesta a Europa Press la directora de AESLEME, Mar Cogollos, que se pregunta "¿cómo controlas que, si es por Internet, veas ese contenido?".

Además, Cogollos incide en la importancia de que los contenidos de sensibilización a futuros conductores sean presenciales por la "propia experiencia" de AESLEME y por la "responsabilidad" que eso conlleva. "No se puede hacer de cualquier manera", ha concluido.