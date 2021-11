Vicky Martín Berrocal, acompañada por su pareja en el cumpleaños de Tamara Falcó

MADRID, 20 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal está de lo más enamorado de su pareja, siempre que ha hecho una entrevista ha hablado maravillas de él y de la manera tan original de cómo le conoció, en una cena con amigos de lo más entretenida. Este viernes, la diseñadora de moda no se pudo perder el evento del año, la fiesta de los 40 años de Tamara Falcó, amiga suya.

La madre de Alba Díaz estrechó lazos con la hija de Isabel Preysler en 'MasterChef Celebrity' y desde entonces no han dejado de tener relación, tanto es así que ha sido una de las pocas invitadas al cumpleaños, junto con Juan Avellaneda. No ha acudido sola, lo ha hecho con su pareja, Joao Viegas, y lo cierto es que aunque no nos han regalado fotografías juntos porque entraron por separado, se han dejado ver locamente enamorados.

Vicky optó por un vestido impresionante de su propia colección de color arena, con un escote cuadrado que le estilizaba su figura y que le hacía ser una de las mujeres más espectaculares de la noche. Tras la fiesta en el palacio, la diseñadora se fue directa al 'after party' y es allí dónde le preguntamos si ya ha pensado en boda con su pareja a lo que nos respondía: "Preguntárselo a él".

Dicho y hecho, le preguntamos a Joao por una futura -pero no lejana- boda con Vicky Martín Berrocal y el empresario no podía evitar contener la risa. De esta manera, ambos nos dejan a entrever que ya ha pasado por sus mentes darse el 'Sí, quiero' y quizás, dentro de muy poquito tiempo les veremos en el altar.