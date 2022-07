La vicealcaldesa de Madrid recuerda que ir al Orgullo "No es una obligación"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este sábado que la asistencia al Orgullo "se ha convertido en un derecho de los madrileños pero no en una obligación", y que acudir a la marcha es una opción.

En declaraciones a los medios al inicio de la manifestación, Villacís no ha querido valorar la ausencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y se ha limitado a afirmar que "uno puede venir o puede no venir, es opcional".

"Hay muchos madrileños que no vienen al Orgullo y no son homófobos, el Orgullo es una fiesta y uno viene si le apetece o si forma parte de sus vivencias", ha expresado Villacís, y ha dicho que le parece bien que la gente vaya y también "que no".

"Madrid sigue siendo el mismo Madrid porque el Orgullo no es de ningún partido político, es de Madrid y de todo los madrileños", ha aseverado.