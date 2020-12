El 70% de viajeros nacionales llegados a Canarias presenta prueba negativa

El 70% de los pasajeros que han arribado hasta las 13:00 horas de este viernes a los aeropuertos canarios ha presentado un certificado de prueba diagnóstica negativa de covid-19 hecha en las 72 horas anteriores al viaje, en el primer día de aplicación de esta medida dictada por el Gobierno autonómico.

El resto de los viajeros han sido registrados y emplazados a una prueba diagnóstica en destino y a su aislamiento hasta obtener el resultado, ha indicado la Consejería de Sanidad en un comunicado.

Hasta las 13.00 horas de hoy habían llegado a los aeropuertos de Canarias procedentes del resto del territorio nacional un total de 1.403 personas a bordo de doce vuelos, de las cuales el 70 por ciento han entregado certificado de prueba diagnóstica negativa válida para SARS-COV-2.

El certificado se ha de entregar en los puestos de control establecidos para tal efecto por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en los seis aeropuertos canarios que reciben vuelos nacionales.

Se han detectado casos de personas que han presentado un certificado no válido, bien porque no se puede identificar el laboratorio, por haberse cumplimentado a bolígrafo o por no identificar al pasajero.

Las pruebas diagnósticas de infección activa admitidas, a elección del pasajero, son la PCR, los test rápidos de detección de antígenos de SARS-CoV-2 con una especificidad de más del 97% y una sensibilidad de más del 80% y la amplificación mediada por transcripción (TMA).

La Consejería de Sanidad recuerda que la prueba diagnóstica, tanto en origen como en destino, es gratuita para los viajeros residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional en los centros Eurofins Megalab concertados por el Servicio Canario de la Salud para tal efecto.

En los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la prueba, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS. EFE