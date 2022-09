La vez que los Reyes de España se negaron a acudir a un importante evento de la familia real británica

Este domingo, los reyes de España se desplazan junto a la Sofía a Londres para asistir, este lunes, al funeral de Estado británico a la reina Isabel II, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años tras siete décadas en el trono. Sobre las siete de la tarde asistirán a la recepción ofrecida por Carlos III en el palacio de Buckingham.

De igual manera, aunque se desconoce en qué momento, Juan Carlos I también atenderá la invitación cursada por la Casa Real británica para asistir al evento, ya que Reino Unido es el único país donde aún tiene un frente judicial abierto debido a la demanda presentada por su ex amante, Corinna Larsen, que le acusa de haberla acosado y le reclama una indemnización económica por ello. Es por esto por lo que parece que la familia volverá a reunirse para despedirse de Isabel II.

En un principio, la asistencia de la familia real española no estaba clara. En este caso, no habría sido la primera vez que se habrían ausentado en un importante evento protagonizado por la familia real británica.





En 1981, Juan Carlos I y la reina consorte fueron invitados a la boda Carlos de Inglaterra y Diana de Gales, pero un incidente entre ellos hizo que decidieran no asistir. Tanto la preja como sus hijos fueron invitados especiales de la reina Isabel. Es por esto por lo que su visita era tan especial como esperada, tanto que estaba previsto que se alojaran en una de las residencias oficiales de la familia real británica. Al igual que tenían una agenda programada, entre los que destacaba ver un partido de polo entre España e Inglaterra en el que iba a participar el príncipe Carlos.

No obstante, unos días antes de la boda, el viaje de los reyes se canceló de forma repentina. El entonces Rey se enteró de que el príncipe y su prometida habían programado una parada en Gibraltar para su luna de miel, lo que indignó al monarca español hasta decidir no acudir al enlace. Según publicó el Washington Post por aquel entonces, las autoridades españolas advirtieron a Londres de que no resultaba conveniente que amarrasen en Gibraltar, ya que las relaciones diplomáticas no estaban en su mejor momento.

De hecho, Fernando Arias Salgado, el embajador de España en Reino Unido entonces, fue quien informó a la Foreign Office de ello al tener miedo por la posible repercusión mediática, a nivel mundial, que pudiera provocar esta escala, dado que creían que se podría haberse visto como una reafirmación de la soberanía británica sobre Gibraltar. Incluso el gobierno español llegó a presentar una protesta formal a las autoridaddes británicas por ello, pero desde Londres consideraron que su viaje de novios era un asunto privado que nada tenía que ver con la política.





Es por esto por lo que Carlos y Diana no hicieron caso de las recomendaciones y decidieron seguir sus planes, aunque solo pasarían allí un par de horas. Como consecuencia, Juan Carlos I les ofreció amarrar el yate real Britannia en algún puerto español cercano, pero el hijo de Isabel II se negó, lo que desencadenó en la ausencia de los reyes de España en la esperada boda.

Los recién casados comenzaron su luna de miel el 1 de agosto de 1981 en Gibraltar, donde llegaron por vía aérea para embarcar después en el crucero en el que recorrerían el Mediterráneo. A pesar de ello, parece que ese tenso episodio entre ambas familias reales se quedó ahí, dado que, tiempo después, los Príncipes de Gales se reunieron con la familia real española en Mallorca en varias ocasiones. Dejando así imágenes que reflejaban su buena relación.