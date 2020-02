El vestido de la venganza, pieza protagonista en el musical de Lady Di

Madrid, 4 feb (EFE). Lady Di siempre genera interés. Han pasado 22 años de su trágica muerte y se sigue hablando de ella, más ahora cuando próximamente se estrena "Diana: A True Musical Story", un musical basado en la vida de la princesa, en el que el vestido negro, conocido como el modelo de la venganza, tendrá protagonismo.

El musical repasa la vida de la princesa británica Diana de Gales (1961-1997) desde el día que conoció al príncipe de Gales hasta el de su trágica muerte, en París en 1997, pasando por las infidelidades de su esposo y el divorcio.

En en este espectáculo, dirigido por Tony Christopher Ashley, la actriz Jeanna de Waal encarna a la princesa, una mujer que tuvo unas relaciones complicadas con la familia real británica.

Lady Di marcó tendencia. Su vestuario dio un giro muy importante a raíz de separarse. Su armario se revolucionó y creó un estilo, entre la inocencia y el glamur, que aún hoy inspira a estilistas y diseñadores.

Diana de Gales es un icono de estilo. De ahí que el vestuario de este musical, creado por William Ivey Long, esté generando grandes expectativas.

Serán unos 40 diseños los que luzca Jeanna de Wall, entre ellos el famoso modelo negro, conocido como el vestido de la venganza, creado por la griega Christina Satambolian.

Este vestido, con los hombros al descubierto, ceñido a la cintura, con largo desigual por encima de la rodilla, tendrá un protagonismo especial.

Detrás de está icónica pieza, que Diana de Gales estrenó en 1994 para asistir a la fiesta de Vanity Fair en la Serpentine Gallery de Londres, hay una historia que contó Paul Burrell, el famoso mayordomo y confidente de la princesa.

Desde 1991, el vestido estaba en el armario de Lady Di. No encontraba el momento de lucirlo pues su pronunciado escote y largo por encima de la rodilla nunca parecían oportunos.

Contaba Burrell en "Secrets of the Royal Dressmakers", emitido en la cadena británica Channel 5, que el día en que Diana estaba invitada a la fiesta de Vanity Fair coincidió con la emisión del programa en el que Carlos de Inglaterra confesa su aventura con Camilla Parker Bowles.

Ante esta noticia bomba, "Diana dijo: No puedo ir. No puedo dar la cara sabiendo lo que Carlos acaba de decir. Y de todos modos, no tengo nada que ponerme, explicaba Burrell.

Fue entonces, cuando el mayordomo se fue al armario de la princesa y recuperó el vestido. Un modelo atrevido con el que Diana se convirtió en una nueva mujer dispuesta a vivir sin miedo a nada. Fue el vestido de la venganza.

A partir de ese noche, Ladi Di transformó su vestuario, subió el bajo de faldas y vestidos y apostó por los tacones. Ella, como nadie, entendió el lenguaje del vestir, el poder de las prendas.

El musical llegará al céntrico Longacre Theatre de Manhattan (Nueva York) después de estrenarse la temporada pasada en La Jolla Playhouse de San Diego, California, (Estados Unidos), donde ha sido un éxito.