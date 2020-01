La vergonzosa actitud de dos 'youtubers' que se grababan lanzando comida a mendigos desde su coche

El canal de YouTube 'Elvasomediolleno' que gestionan dos jóvenes de Valencia ya ha borrado este vídeo en el que tiraban comida por la ventanilla de su coche para que mendigos la cogieran. Se trataba de productos de primera necesidad que lanzaban, aunque también había dulces y magdalenas.

"Se ha metido en barrios así pobres y abre mi ventana, pero no la suya", le recriminaba la joven que grababa mientras 'explicaba' que su amiga iba “dando, así, conforme se va encontrando a gente”.

La cosa no queda ahí, en el vídeo puede verse cómo se dirigen a un grupo de hombres sentado en un banco de la siguiente manera: ”¿Queréis un paquete de magdalenas?”. Después de esto no dieron margen a la respuesta y se las lanzaron: "Allá va".

“Y vamos, ¡toma! Como en la cabalgata de los Reyes...", comentan entre risas. “Es que la gente, de verdad, se le ilumina la cara, de verdad”, añadió su compañera.

Todo termina con una reflexión de una de ellas: “Flipas la cantidad de gente que tú vives en tu burbuja y no te enteras, o a veces no nos queremos enterar, de la cantidad de gente que realmente lo está pasando mal, que no tiene esas comodidades”.

Un vídeo que ha dejado muchísimas críticas por la actitud y la manera de proceder de las jóvenes.

Gracias por visibilizar la ignorancia, la soberbia, de esta gentuza. Asco ver gente que tiene empatia y se cree noble o solidaria. Toca viralizar estos actos. La aporofobia es una inmensa lacra — PatriciaFEMINISTA (@Patrici21751050) January 18, 2020