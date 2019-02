Verdeliss recibe el alta triste por separarse de su recién nacida

MADRID, 5 (CHANCE)

Tras dar a luz en la semana 31 de embarazo, Verdeliss y Aritz han abandonado el Hospital Quirón donde su hija Miren permanecerá ingresada en la planta de neonatos. Con una sonrisa en el rostro, pero con el corazón partido por separarse de su pequeña por primera vez, el matrimonio contó con el apoyo de algunos familiares que les acompañaron en su salida del hospital. De vuelta a la 'vida real', Verdeliss y su marido compartieron confidencias con sus familiares a las puertas del hospital donde permanecieron durante varios minutos antes de marcharse.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta noticia, aun citando su procedencia. Puedes disponer de ella contactando con Europa Press Televisión y Reportajes (+34 91 350 08 10).

CHANCE: Verdeliss, ¿cómo te encuentras y cómo se encuentra la peque? Me imagino que te irás de momento un poco con el corazón partido.

Verdeliss: Claro, no esperas salir sola cuando tienes un hijo, pero tranquilos porque está en las mejores manos, con todos los medios, todas las atenciones, son súper cariñosos con ella en la incubadora, y va a ser su casita durante unas semanas así que a vivir entre el apartamento, el hospital.

CH: ¿Os han dicho más o menos cuánto tiempo va a estar aquí dentro? ¿O según vayáis viendo?

Verdeliss: Según vaya madurando. Es cuestión de tiempo y de dejarla con paciencia, lleva un proceso todo esto.

CH: De momento todo está bien.

Verdeliss: Sí, para nosotros es lo más bonito del mundo, chiquitita.

VERDELISS: "LOS NIÑOS ESTÁN SÚPER EMOCIONADOS"

CH: Claro, chiquitita.

Verdeliss: Pero está sanita, como un bebé que nace 31 semanas.

CH: ¿Seguirás el piel con piel cuando vengas que lo hemos visto en las redes?

Verdeliss: Sí, y con la leche materna también, todo lo que se pueda dentro de la UCI, que siga notando nuestro contacto, nuestro cariño.

CH: ¿Y los hermanitos la han podido conocer?

Verdeliss: No, no. Hasta que no salga de la UCI, pero claro, están súper emocionados. Estamos con ellos por video llamadas todos los días, y están como locos de achucharla.

CH: Claro, no me extraña. Bueno, ¿entonces estaréis por este entorno más tiempo?

Verdeliss: Sí, esta va a ser nuestra casa ahora, hasta que esté fuerte para volver.