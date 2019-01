Verdeliss, intentando asimilar lo que le ha ocurrido

MADRID, 21 (CHANCE)

Este domingo, Verdeliss hacía saltar todas las alarmas y dejaba muy preocupados a sus followers cuando publicaba un vídeo desde el hospital en el que aparecía llorando desde la cama de un hospital.

En él, se disculpaba con sus seguidoras que le esperaban en la venta privada de su marca, Greencorners, a las que se había visto obligada a dar plantón y les pedía tiempo para poder explicar lo que le había sucedido, y que le había obligado a faltar a la cita y a tener que ingresar en el centro hospitalario.

Cabe recordar que la preocupación se acentúa todavía más porque la ex concursante de Gran Hermano VIP 6 encara ya la recta final de su embarazo, al estar en la semana 30 de gestación.

Ahora, Estefanía Unzu se volvía a dirigir a sus amigos virtuales, ansiosos de conocer más datos de lo que le sucede a ella o a la bebé que espera, pero la navarra, lejos de tranquilizarles, les dejaba aún más preocupados cuando en sus redes compartía una nueva fotografía desde el hospital con un texto tan extenso como intrigante. "Todo en la vida es aprendizaje...y esta niña seguro nos tiene aguardada una gran lección ??", comenzaba el texto, para seguir dando la gracias a toda la gente que le ha mostrado su preocupacion y cariño: "Aprovecho para agradecer la enorme ola de cariño que nos llega. No eres consciente de tantísima gente que te quiere, hasta que aparece y en los momentos más necesarios. GRACIAS".

"No creo estemos preparados para contar lo sucedido, aún gestionando todo este cóctel de tristeza, incertidumbre, impotencia... qué difícil es verbalizar cuando no terminamos de aceptarlo!", escribía la influencer explicando que todavía tendremos que esperar más para saber qué es lo que está pasando pero dejando entrever que podría ser algo grave.

"En definitiva, si nos esforzamos por romper los tabúes que rodean a la maternidad, parto, crianza... la parte negativa es cruel, pero existe y pasa mucho más a menudo de lo deseable. Quién sabe si en esta preciosa comunidad, transitar estos miedos con nuestras contradicciones significa red para sanar... aunque dar el paso sea duro. Normalizar comienza por visibilizar", zanjaba en su publicación haciendo todas las hipótisis de sus seguidores posibles.

NO HA SENTADO NADA BIEN A ALGUNAS SEGUIDORAS

Tanta incertidumbre, no ha sentado nada bien a algunas de sus seguidoras que no han dudad en mostrar su malestar, como es el caso de una de las que han contestado a la publicación de la youtuber en Facebook que anunciaba que dejaba de seguirla al entender esta intriga como una forma de jugar y ganar dinero con la salud: "Yo lo siento pero me bajo de tu canal y de tus perfiles. Llevo años siguiéndote y defendiendo muchas veces lo q haces, pero esta publicación ya roza límites muy feos. No tenéis fuerzas para contar lo q ha ocurrido pero dejáis en el "baulcito" un vídeo donde lo contáis todo q publicaréis esta noche??? Pero de verdad, cómo puedes aacar provecho de algo tan serio como la salud de tu hija??? Yo he vivido un parto muy prematuro, con hospitalización previa por preeclampsia severa y de verdad q ni se ne hubiera ocurrido lo q tú estás haciendo. Deseo q todo os salga bien y q tu niña nazca sanísima, pero yo aquí me planto".

Sea lo que sea, habrá que esperar para conocer más datos de cómo se encuentran tanto ella, como su futuro bebé y estamos seguros de que, en cuento pueda y tenga fuerzas para hacerlo, Verdeliss volverá a compartirlo en las redes sociales con más detalles.