Ventajas y usos que desconocías del microondas

Pocas veces nos hemos parado a pensar en que el microondas puede hacer muchas más cosas. La mayoría de nosotros lo utilizamos para calentar nuestra sopa o la comida del día anterior, pero eso solo es un uso básico y sencillo de lo que realmente un microondas nos puede aportar. Descúbrelas a continuación, ya verás como algunas de ellas te sorprenderán. Presta atención.

La próxima vez que cortes una cebolla, no llorarás

Si. Parece increíble, pero basta ya de llorar cuando estamos cortando la cebolla para hacer nuestro plato favorito y añadir ese toque de sabor. ¿Qué hace que llores cuando cortas la cebolla? Los compuestos de azufre . Sin embargo puedes evitarlo introduciendo la hortaliza antes de cortarla en el microondas. Solo tienes que cortar los extremos y ponerla durante aproximadamente 30-40 segundo. Ya no llorarás más cortando cebolla.

Desinfectar esponjas

Tener una esponja es significado de bacterias, por eso mismo es muy necesario limpiarla siempre que vayamos a utilizarla. Este proceso se puede realizar a través de nuestro electrodoméstico. Puedes poner la esponja en un recipiente apto, sumergirla en vinagre y durante un minuto ponerlas en el microondas. Ya verás que quedará como nueva ya que el calor ayuda a eliminar esas bacterias que se quedan y la dejará lista para utilizarla de nuevo.

Teñir telas

¿Llevas tiempo queriendo cambiar el color de tu vestido favorito o de tu prenda favorita? Con el microondas podrás hacerlo. Puede sonar raro, pero sí. Igual que con la esponja, tendremos que poner nuestra prenda en un recipiente apto, con agua y el color que deseas. Cúbrelo y ponlo en el microondas durante 4-5 minutos. Una vez terminado, espérate 2-3 minutos, y verás ese tinte que tanto querías.

Rímel de larga duración

A veces la máscara de pestañas se seca. Para conseguir que se quede más fluida llenaremos un vaso de agua y pondremos la máscara ahí. Lo calentamos durante 40 segundos y ese producto seco que teníamos, recuperará su textura líquida.

Despegar sellos

Solamente tendrás que humedecerlos un poco y posteriormente calentarlos unos 20´-30 segundos. Fácil y sencillo. Seguro que lo pruebas.

Azúcar apelmazado

La humedad que le damos con el microondas hará que el azúcar se apelmace. Esto ayudará a que se quede más suelto. Tan solo pondremos el azúcar en un bol o recipiente apto para poder meterlo en el microondas, lo taparemos con un papel (antes humedecido) y por último lo calentaremos durante 30 segundos. La diferencia se podrá notar enseguida.

Ventajas del microondas

Tener uno en casa nos facilita muchas cosas. A menudo lo utilizamos para calentar nuestros platos, pero no es solo esa su ventaja, sus principales ventajas es que todo lo hace rápido , tampoco tenemos que esperar demasiado tiempo para tener nuestros platos calientes de nuevo. La descongelación también es rápida y sobre todo no ensucia mucho. Además, es un electrodoméstico que t ampoco ocupa demasiado espacio y es muy fácil de usar. Otra de sus ventajas es que nos ayudará a cuidarnos. Podemos hacer varios platos sin grasa, reteniendo la mayoría de vitaminas. Los hay de todo tipo y precios asequibles, así que sabiendo sus nuevos usos y ventajas, no dudes en comprar uno y así aprovecharlo al máximo.