Vecinos y miembros del asentamiento ilegal de Benaocaz (Cádiz) conviven "tranquilos" mientras acaba el ciclo lunar

Los vecinos del municipio de Benaocaz, en la sierra de Cádiz, llevan algo más de dos semanas conviviendo de manera "pacífica y tranquila" con una comuna hippie, formada por más de medio centenar de personas que acamparon de manera ilegal a mediados del pasado mes de mayo en unos terrenos del Parque Natural, a unos tres kilómetros de esta localidad.

"No son ruidosos ni son problemáticos, pero no dejan de hacer fuego y están invadiendo una finca privada y ese es el tema, que están en pleno Parque y no se puede", ha lamentado la alcaldesa en funciones de Benaocaz, Olivia Venegas (CS), en declaraciones a Europa Press.

Según ha contado, los componentes de esta comuna "bajan al pueblo" para comprar y realizar otras tareas "sin hacer daño" y con los vecinos "se llevan bien", aunque permanecen todavía en un asentamiento que es "ilegal" al estar "incumpliendo las normas" y que no abandonarán previsiblemente hasta después del 16 de junio, cuando finalice el ciclo lunar que los trajo a este lugar.

Ante esta situación, la Guardia Civil, según ha explicado Venegas, continúa con sus tareas de vigilancia y control para que "no haya ningún problema grande" y sancionando con multas las acciones delictivas que se cometen en este asentamiento, como hacer fuegos o acampar en esta zona del Parque Natural.

La alcaldesa ha mostrado su confianza en que cuando se cumpla la fecha estas personas abandonarán su asentamiento de forma pacífica. "Lo principal es que haya tranquilidad, que no haya violencia y esperar que todo fluya con normalidad", ha manifestado.

Sobre los terrenos de una finca privada en el que se ha montado este asentamiento y que pertenece a un vecino del pueblo, Venegas ha indicado que se han puesto las denuncias pertinentes y todo esto está en manos de las autoridades.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, coincidiendo con el inicio del ciclo lunar, medio centenar de personas acamparon de manera ilegal en la zona subida a Fardela, en el término municipal de Benaocaz y enmarcado dentro del Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Una vez se supo de su establecimiento en esos terrenos, la Guardia Civil montó un dispositivo para evitar el acceso a la zona y que acudieran más personas para unirse a esta comuna. Como medida de persuasión, se han interpuesto numerosas sanciones por hacer fogatas y acampar, y se han ido desmontando las estructuras que montaban para evitar que se sintieran "cómodos".

El ciclo lunar finaliza el 16 de junio, aunque la alcaldesa ha apuntado que los responsables de este asentamiento le advirtieron de una horquilla de un par de días para comenzar a abandonar este asentamiento ilegal.