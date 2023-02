La variante del virus de la gripe aviar que podría desencadenar una pandemia

Algunos científicos advierten que la covid-19 no es la primera pandemia que afronta la humanidad ni va a ser la última, por desgracia. No se sabe cuando será la próxima, pero la amenaza de que ocurra existe. Y esta es la razón por la cual los expertos siguen muy de cerca los patógenos que son de interés como el virus de la gripeaviar,concretamente el subtipo H5N1de este virus. Se trata de un virus que se transmite con mucha facilidad (a través de los aerosoles, es decir, por el aire), tiene una alta capacidad para mutar y su tasa de mortalidad es superior al 50 por ciento. Por el momento, la buena noticia es que la transmisión de aves a personas sigue siendo algo muy poco frecuente. Además, no se han registrado casos de contagio de un humano a otro.

Sin embargo, algo que preocupa a los expertos es que este virus ha aumentado su circulación y contagios de aves a mamíferos, como visones o focas, lo que puede terminar afectando a los humanos de forma directa. Y, aunque todavía no hay que entrar en pánico, cada vez son mayores los focos de gripe aviar de alta patogenicidad (que son altamente contagiosos). El microbiólogo de la Universidad de Salamanca, Raúl Rivas, en declaraciones a 'NIUS Diario', afirma que decir que este virus vaya a ser el desencadenante de la próxima pandemia, es "aventurarse mucho", pero que no deja de ser un muy posible candidato, tanto el H5N1 como cualquier otro subtipo de la gripe aviar.

Por lo que la pregunta no es si habrá una nueva pandemia del virus de la gripe, sino que cuándo será y cuál será la variante del virus, al menos así lo explica el científico titular del Centro de Investigación de Sanidad Animal, CISA-INA/CSIC, Aitor Nogales. Tenemos que recordar que en 2009 tuvimos la conocida gripe porcina (gripe A), que actualmente es estacional. Todas las pandemias tienen su origen en virus procedentes de animales. Además, no podemos olvidar que la historia nos ha enseñado que las pandemias son "recurrentes", comenta Aitor Nogales. Lo que no se puede saber con exactitud es de dónde va a venir o cuál será la cepa (el subtipo del virus de la gripe aviar en este caso).

Casos en España

En septiembre de 2022, se detectaron varios brotes de gripe aviar H5N1 en varias granjas de aves de corral den diferentes puntos del país. Además, el Ministerio de Sanidad informó del primer caso de gripe aviar en una persona en España el 2 de octubre de 2022. Se trataba de un empleado de una de las granjas avícolas en donde se detectaron los brotes en septiembre. Afortunadamente, la carga viral que tenía esta persona era baja.

Raúl Rivas, en declaraciones a 'NIUS', dijo que los virus de la gripe aviar afectan tanto a aves como a multitud de mamíferos, y esto es un problema, porque si el virus se adapta a las células de los mamíferos, las posibilidades de que se adapte también a los humanos.

El problema de estos virus

Según los expertos, el problema de estos virus es que mutan demasiado y muy rápido. Por no mencionar que dan la posibilidad de que se produzca la redistribución genética. Es decir, distintos tipos de virus de la gripe aviar que infectan a una misma persona y recombinarse dentro de esta. Y esto fue lo que ocurrió en 2009 con la famosa gripe A. Se trataba de un virus de gripe aviar con una mutación poco común que le facilitaba la infección en células de mamíferos. De hecho, esta mutación es la que se ha vuelto a detectar y es lo que hace pensar a los expertos que hay un mayor riesgo de infección para los humanos.

Paso previo para contagiar a los humanos

Según explica Aitor Nogales en 'NIUS', lo más normal en las pandemias es que haya un hospedador intermediario entre el humano y el animal que originó el contagio. Varios virus infectan a un animal y dentro de este se origina un reordenamiento genético que hace que el virus evolucione y se adapte.

En caso de que se confirme que está habiendo una transmisión sostenidaentre mamíferos, sería un problema, ya que ese es el paso previo para que el virus pueda infectar a los humanos.

Evitar la infección

Las aves que están libres en la naturaleza son más difíciles de controlar. Sin embargo, donde sí se pueden extremar las precauciones y las medidas de seguridad es en las granjas avícolas y de animales. Además, si nos encontramos con un ave muerta o enferma en el campo, no debemos manipularla, sino avisar a la autoridad competente.

También hay una serie de recomendaciones por parte del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias). Algunas de estas son: